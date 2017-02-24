Perspective, lo strumento di Google contro il cyberbullismo

In questi ultimi giorni si parla molto di Cyberbullismo e Google sta dimostrando di prendere molto sul serio l’argomento. Viste le numerose richieste, la società si è data da fare per la realizzazione di uno strumento che possa aiutare e supportare la moderazione del web. La tecnologia in sviluppo è chiamata Perspective e, in sostanza, funziona grazie al machine learning. La moderazione non è applicata in automatico dal tool di Google, filtrando o bloccando i commenti, ma si tratta più che altro di una sorta di alert che avverte della presenza di commenti offensivi nelle notizie pubblicate sul web. In questo modo verrà semplificato e migliorato il lavoro ordinario di un moderatore umano.

Perspective, come funziona lo strumento di Google contro il cyberbullismo