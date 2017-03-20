Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Samsung Galaxy S8: prezzi di telefoni e accessori

Redazione Avatar

di Redazione

20/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Samsung Galaxy S8: prezzi di telefoni e accessori
Manca pochissimo alla presentazione del nuovo Samsung Galaxy S8 (e delle sue declinazioni), ma intanto con il passare dei giorni spuntano nuovi dettagli su caratteristiche e prezzi. L’appuntamento ufficiale è per il prossimo 29 marzo a New York, ma autorevoli fonti riferiscono che i prezzi dei nuovi dispositivi, così come quelli degli accessori, siano già stati definiti. Le ultimissime le riferisce Evan Blass (EvLeaks), secondo cui i prezzi del Galaxy S8 e dell’S8 Plus dovrebbero essere ben superiori rispetto alla precedente generazione di prodotti, almeno per quel che riguarda il lancio. Al day one, infatti, il nuovo smartphone di punta della casa coreana, dovrebbe costare 799 euro, mentre la versione Plus ben 899 euro. Bisognerà ora capire quale sarà la risposta dei potenziali acquirenti, perché se è vero che il prezzo è elevato, è pur vero che si tratta di nuovi dispositivi con un elevato profilo costruttivo, hardware e software. Insomma, chi accetterà questo compromesso? Tra le altre, cose, infatti, Samsung Galaxy S8 avrà i nuovi display quasi interamente curvi, nuova connettività, applicazioni e l’assistente vocale Bixby, realizzato in maniera proprietaria da Samsung, nonostante fin qui si sia affidata sempre a quello di Google.

Samsung Galaxy S8: i prezzi degli accessori

Assieme ai prezzi dei nuovi dispositivi, Evleaks rivela anche il listino degli accessori. Si attende ancora la conferma ufficiale, ma la nuova dock DeX, per trasformare lo smartphone in un mini PC, dovrebbe costare 150 euro. I nuovi visori Samsung per la virtuale Gear VR dovrebbero costare in vece 129 euro. I nuovi sistemi di ripresa video a 360 gradi, infine, 229 euro. Fin qui le previsioni di Evan Blass sono state quasi sempre azzeccate, a conferma delle sue buone fonti. Non resta che attendere ancora pochi giorni, poi sapremo finalmente se anche in questo caso ci ha azzeccato in pieno.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nubia Z17 Mini: le prime news a pochi giorni dal lancio ufficiale

Articolo Successivo

Sony Xperia L1, trapela il nuovo successore di Xperia L?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Consigli per un efficace branding personale

Consigli per un efficace branding personale

15/09/2022

Come scegliere i materiali per la stampa 3d

Come scegliere i materiali per la stampa 3d

31/08/2022

Trasporto auto con bisarca: velocità ed efficienza

Trasporto auto con bisarca: velocità ed efficienza

23/07/2022