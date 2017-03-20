Home Mobile Sony Xperia L1, trapela il nuovo successore di Xperia L?

20/03/2017

Sony dimostra di non voler perdere il proprio pubblico mobile di fascia media progettando un nuovo dispositivo della gamma Xperia, rinomata principalmente per smartphone Android top di gamma dedicati a chi fa del multimedia un punto essenziale. Si tratterebbe di Sony Xperia L1, successore di quell'Xperia L di cui abbiamo sentito parlare per la prima volta nel 2013: quattro anni dopo, il successore sarebbe con noi. Sony Xperia L1 ha già ricevuto certificazione in Russia, secondo le ultime rivelazioni, e potrebbe prepararsi allo sbarco europeo con il code-name di G3312. Il numero "1" sarebbe invece ispirato alla consuetudine di Sony di usare una numerazione simile per i propri dispositivi (Xperia Z1, ad esempio), rendendo più uniforme il catalogo. Il design del dispositivo sarà certamente molto simile a quello a cui siamo già abituati da tempo con i medio-gamma Xperia: compatto ed ergonomico, con un ampio schermo frontale e una dotazione hardware seppur non eccelsa, adatta ad affrontare le attività quotidiane. Difficilmente sarà presente a bordo di Xperia L1 l'OS Android Nougat, tuttavia possiamo attenderci il sempre buon Android Marshmallow e le sue ottimizzazioni dal punto di vista del power saving e dell'interattività. Sony Xperia L1: un nuovo entry level Android a distanza di 4 anni Al momento, per ipotizzare al meglio le caratteristiche di Xperia L1, dobbiamo necessariamente basarci su quanto conosciamo di Xperia L, dal momento che la rivelazione in merito al dispositivo non ha portato con sé dettagli significativi. L1 è stato annunciato a Marzo 2013 e reso disponibile a Maggio dello stesso anno, con l'ormai "anziano" OS Android 4.1 upgradato fino alla versione 4.2.2. La dotazione hardware comprendeva 8 GB di storage espandibile, uno schermo da 4,3 pollici e fotocamera da 8 megapixel; un chipset Snapdragon 400 di fascia bassa e 1 solo GB di RAM. Un device, quindi, nato per combattere l'offerta entry level di altri produttori dei tempi, offrendo un setup molto basilare. Possiamo attenderci un comparto tecnico comunque ben differente per Xperia L1, e certamente al passo con gli entry level moderni. Il quantitativo di RAM verrà certamente raddoppiato e le dimensioni dello schermo rimodellate, pur non raggiungendo il format tipico di un phablet. La CPU sarà quasi certamente firmata da Qualcomm; lo storage verrà rimodellato in modo da rendere più facile la raccolta multimediale, passando a 16 GB. Si tratta di anticipazioni che potrebbero rivelarsi legittime alla vigilia dell'annuncio vero e proprio di Xperia L1, di cui si inizia a parlare a qualche mese dall'ufficializzazione di Xperia XZ Premium, il potente top di gamma con Snapdragon 835 e risoluzione HDR 4K che sembra possedere tutte le carte in regola per diventare un must tra gli utenti Android: ci aspettiamo ovviamente news ufficiali dal brand giapponese prima che mai.