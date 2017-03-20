Sony Xperia L1, trapela il nuovo successore di Xperia L?
di Redazione
20/03/2017
Sony Xperia L1: un nuovo entry level Android a distanza di 4 anniAl momento, per ipotizzare al meglio le caratteristiche di Xperia L1, dobbiamo necessariamente basarci su quanto conosciamo di Xperia L, dal momento che la rivelazione in merito al dispositivo non ha portato con sé dettagli significativi. L1 è stato annunciato a Marzo 2013 e reso disponibile a Maggio dello stesso anno, con l'ormai "anziano" OS Android 4.1 upgradato fino alla versione 4.2.2. La dotazione hardware comprendeva 8 GB di storage espandibile, uno schermo da 4,3 pollici e fotocamera da 8 megapixel; un chipset Snapdragon 400 di fascia bassa e 1 solo GB di RAM. Un device, quindi, nato per combattere l'offerta entry level di altri produttori dei tempi, offrendo un setup molto basilare. Possiamo attenderci un comparto tecnico comunque ben differente per Xperia L1, e certamente al passo con gli entry level moderni. Il quantitativo di RAM verrà certamente raddoppiato e le dimensioni dello schermo rimodellate, pur non raggiungendo il format tipico di un phablet. La CPU sarà quasi certamente firmata da Qualcomm; lo storage verrà rimodellato in modo da rendere più facile la raccolta multimediale, passando a 16 GB. Si tratta di anticipazioni che potrebbero rivelarsi legittime alla vigilia dell'annuncio vero e proprio di Xperia L1, di cui si inizia a parlare a qualche mese dall'ufficializzazione di Xperia XZ Premium, il potente top di gamma con Snapdragon 835 e risoluzione HDR 4K che sembra possedere tutte le carte in regola per diventare un must tra gli utenti Android: ci aspettiamo ovviamente news ufficiali dal brand giapponese prima che mai.
