Android O in arrivo: nuove icone, notifiche e risparmio energetico

Android O
, la nuova versione del sistema operativo mobile di Google
sarà mostrato al grande pubblico con ogni probabilità nel corso della conferenza per gli sviluppatori in programma tra il 17 e il 19 maggio. Il nome dovrebbe essere un omaggio ai biscotti ‘Oreo’ e già cominciano a circolare indiscrezioni sulle novità che saranno introdotte una volta che il nuovo Android sarà installato su smartphone e tablet. Le nuove funzioni dovrebbero essere tante, a partire dalle icone, passando per le notifiche, senza dimenticare i consumi energetici.
Anche la versione 8 del nuovo sistema operativo mobile Google, dunque, dovrebbe seguire la tradizione dell’associazione ad un dolce. Tra le altre funzioni, Android O dovrebbe supportare la modalità picture-in-picture, ossia la possibilità di compiere due operazioni in contemporanea. Ad esempio, con un tablet si potrà lavorare ad un documento di testo e al contempo guardare in una piccola parte dello schermo un video di YouTube
.
Quanto alle notifiche, che hanno già subito un restyling con Android Nougat
, dovrebbe essere nuovamente modificate, così come le icone delle app, che dovrebbero essere arricchite dai badge. Nel caso di chat ed email, ad esempio, dovrebbero essere mostrati il numero di messaggi ancora non letti. Le icone, seguendo la linea tracciata da Google Pixel
, dovrebbero divenire dinamiche, con quella del calendario, tanto per fare un esempio, che dovrebbe mostrare ogni giorno la data esatta e non un numero statico.
Android O toccasana per la batteria
Infine, novità importanti sono attese dal punto di vista della batteria e dei consumi energetici. Le attività in background di app come Chrome
, subiranno una restrizione, consentendo così ai dispositivi di diventare più veloci e di aumentare al contempo l’autonomia.