Samsung Galaxy S8 e S8 Plus presentati ufficialmente: caratteristiche e prezzi
di Redazione
30/03/2017
Samsung Galaxy S8 e S8 Plus: caratteristiche e prezziBixby si interfaccia con la fotocamera e interagisce con l’utente nelle azioni quotidiane. Un esempio? Inquadrando un monumento, una statua, un palazzo, Bixy si collegherà alla Rete fornendo tutte le informazioni del caso. Per ora, però, il nuovo assistente coreano supporta solamente la lingua inglese. Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche, il chipset in Europa di Galaxy S8 e S8 Plus sarà l'Exynos 8895, con 4GB di RAM e da 64 GB di memoria interna, espansibile fino a 256 GB tramite una scheda microSD. Entrambi i dispositivi hanno una fotocamera posteriore da 12 Megapixel con tecnologia Dual Pixel e stabilizzatore ottico di immagini. La fotocamera anteriore, invece, è da 8 Megapixel con funzioni particolari per i selfie. Integrato il sistema per la scansione dell’iride, che rappresenta un ulteriore passo avanti per la sicurezza. Le batterie: S8 ha una pila da 3000 mAh, mentre S8 Plus da 3500 mAh. Disponibili a partire dal prossimo 28 aprile, i nuovi smartphone avranno rispettivamente i prezzi di: 829 e 929 euro. https://www.youtube.com/watch?v=D8Ert5yjMV4
Articolo Precedente
HTC U, nuovo smartphone Android Nougat con telaio sensibile al tocco
Articolo Successivo
Razer Blade Pro 2017, il laptop gaming per professionisti si aggiorna
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020