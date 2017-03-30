Caricamento...

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus presentati ufficialmente: caratteristiche e prezzi

Redazione Avatar

di Redazione

30/03/2017

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus presentati ufficialmente: caratteristiche e prezzi
Samsung ha presentato ieri i due nuovi smartphone top di gamma: Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus si sono mostrati con schermo curvo e senza alcuna cornice. In un evento appositamente organizzato a New York, l’azienda coreana ha mostrato al mondo intero il dispositivo che dovrà far dimenticare il disastro di Galaxy Note 7. Rispetto al passato, il design è stato assai rinnovato, lo schermo è molto più grande rispetto ai predecessori ed è curvo. L’eliminazione quasi totale delle cornici è avvenuta tramite la tecnologia "Infinity Display". Lo smartphone è stato realizzato in due versioni: Galaxy S8 ha uno schermo da 5,8 pollici, mentre Galaxy S8 Plus arriva fino a 6,2 pollici. Il sensore delle impronte digitali, per poter aumentare le dimensioni dello schermo, è stato spostato nella parte posteriore. Ridotto anteriormente anche lo spazio per la fotocamera, che rimane comunque funzionale e potente. Una delle principali novità è rappresentata dall’introduzione dell’assistente personale Bixby, che secondo Samsung è più affidabile di quello di Google (ma anche di Siri), al quale si affidano sostanzialmente tutti i dispositivi con sistema operativo Android.

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus: caratteristiche e prezzi

Bixby si interfaccia con la fotocamera e interagisce con l’utente nelle azioni quotidiane. Un esempio? Inquadrando un monumento, una statua, un palazzo, Bixy si collegherà alla Rete fornendo tutte le informazioni del caso. Per ora, però, il nuovo assistente coreano supporta solamente la lingua inglese. Per quel che riguarda le caratteristiche tecniche, il chipset in Europa di Galaxy S8 e S8 Plus sarà l'Exynos 8895, con 4GB di RAM e da 64 GB di memoria interna, espansibile fino a 256 GB tramite una scheda microSD. Entrambi i dispositivi hanno una fotocamera posteriore da 12 Megapixel con tecnologia Dual Pixel e stabilizzatore ottico di immagini. La fotocamera anteriore, invece, è da 8 Megapixel con funzioni particolari per i selfie. Integrato il sistema per la scansione dell’iride, che rappresenta un ulteriore passo avanti per la sicurezza. Le batterie: S8 ha una pila da 3000 mAh, mentre S8 Plus da 3500 mAh. Disponibili a partire dal prossimo 28 aprile, i nuovi smartphone avranno rispettivamente i prezzi di: 829 e 929 euro. https://www.youtube.com/watch?v=D8Ert5yjMV4
