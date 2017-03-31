HTC U, nuovo smartphone Android Nougat con telaio sensibile al tocco
di Redazione
31/03/2017
HTC U, un nuovo top di gamma con interattività touch su corniciNon ci sono dubbi, dalle specifiche tecniche appena rilasciate, che HTC U sia un buon top di gamma. Incentrato su Android 7.1 Nougat, lo schermo Quad HD nasconde nel corpo del dispositivo un chipset Snapdragon 835, utilizzato anche nei recentemente annunciati Galaxy S8 e S8 +. L'hardware integrato include 64 / 128 GB a scelta di memoria base, espandibile, ed un quantitativo di RAM che per ora si presuppone essere di 4 GB. La fotocamera è senz'altro valida, costituita da sensori Sony da 12 e 16 megapixel, di cui quest'ultima è utilizzata per lo snapper frontale. La peculiarità centrale del dispositivo è però il telaio con lati sensibili touch, grazie ai quali l'utente può selezionare ed avviare app, senza necessità di toccare lo schermo. La funzione Edge Sense è quindi realtà, e non semplicemente una speculazione: i sensori innestati nelle cornici consentono di compiere molte delle operazioni on-screen tipiche di Android. HTC U verrà probabilmente presentato, con la nuova interfaccia Sense 9 ad espandere le funzioni stock Android, verso metà Aprile: di conseguenza possiamo aspettarci per Maggio un debutto in grande stile.
Articolo Precedente
Google e PMI consigli di visibilità per piccole e medie imprese
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S8 e S8 Plus presentati ufficialmente: caratteristiche e prezzi
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020