Opera Mini, download più facili grazie al nuovo elenco link
di Redazione
29/03/2017
Opera Mini: il browser più leggero per Android rinnova la funzione downloadLa funzionalità è di grande interesse per chi ha più file in "bulk" da scaricare, oppure per chi durante l'attesa non vuole rinunciare a navigare anche su altri siti senza perdere il conteggio dei download, che potranno essere nel frattempo organizzati secondo un criterio personale. Opera Mini svolge perfettamente questo compito nonostante il recente rollout, tuttavia il numero di siti che si presta all'iniziativa è ridotto, ed oltre al classico Facebook troviamo Tubidy, Pagalworld e DJ Punjab, siti dedicati alla diffusione di musica e video). Opera Software ha comunque annunciato, a breve, l'arrivo di ulteriori servizi da cui scaricare liberamente tramite il download manager integrato. Assieme alla novità che ci consente di evitare l'installazione dell'app ufficiale Facebook, essendo ormai assodato che è in grado di consumare parecchie risorse di sistema, scopriamo quindi che ben presto potremo gestire in maniera completamente diversa i download, una necessità per chi usa il web per diverse motivazioni oltre alla semplice lettura delle news.
