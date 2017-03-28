iOS 10.3 rilasciato in versione definitiva: tutti i bug corretti

iOS 10.3 definitivo: correzioni e migliorie

Funzione “Trova le mie AirPods” aggiunta all’app “Trova il mio iPhone”

Nuova sezione per le app a 32 bit nelle impostazioni

Siri supporta i risultati di cricket della Indian Premier League e dell’International Cricket Council

Safari supporta la modalità Movimento ridotto

Sezione “Sicurezza utente” più evidente nelle impostazioni app

Supporto al nuovo Apple File System (APFS)

L’app Podcast ha ora un widget simile a quello dell’app Musica

La barra di stato di CarPlay ha un pulsante persistente per l’accesso rapido alle app media, comunicazione o viaggi

Su CarPlay si può avere accesso rapido ad un album a partire da una canzone nell’app Musica

I dati meteo sull’app Mappe supportano l’anteprima tramite 3D Touch

è stato rilasciato in versione definitiva. Si tratta di un update che non aggiunge nuove funzionalità ai dispositivi, ma corregge diversi, uno dei quale avrebbe potuto fare danni importanti. Si tratta di una falla in Safari, sfruttabile da alcuni ransomware. La vulnerabilità, infatti, avrebbe potuto aprire le porte ad un codice malevolo che sfrutta Javascript per aprire infinite finestrelle a siti con contenuti illeciti e a sua volta convincere l’utente a pagare per risolvere l’inconveniente. A lanciare l’allarme su questo bug era stata l’azienda, società specializzata in sicurezza: la minaccia è stata definita come “scareware”, ossia quegli attacchi da parte di siti o software che attaccano gli utenti bombardandoli con finestrelle popup allarmanti. Di fronte a tanti messaggi che spaventano, molti utenti sono portati effettivamente a risolvere accordando richieste di pagamento dietro le quali, secondo alcuni buontemponi, ci sarebbe anche la polizia. Chi è incappato in questo tipo di inconvenienti, nel recente passato, doveva ricorrere poi a questa procedura. Aprire il menu, andare ine successivamente tappare suNell’ultima versione di iOS, la 10.3, Apple ha integrato una patch tramite la quale questo bug viene definitivamente corretto. Di seguito, le altre novità più importanti dell’ultimo aggiornamento del sistema operativo della ‘Mela morsicata’:%CODE25%