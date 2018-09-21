iPad Mini 4 16 GB: nuove interessanti offerte a settembre con Vodafone

Nel corso delle ultime settimaneha reso note quelle che sono le promozioni previste per il mese di settembre per l’acquisto del tabletdi memoria. Si tratta di uno dei tablet più ambiti e performanti presenti sul mercato, che presenta delle dimensioni maggiormente contenute rispetto al suo fratello maggiore e che offre comodità e maneggevolezza nell’utilizzo di tutti i giorni. Per il pubblico italiano intenzionato ad acquistare questo device, arrivano disponibili delle nuove e interessanti offerte targate Vodafone, che permettono di avere l’iPad Mini 4 con. Una proposta allettante che permette di avere il dispositivo di Apple senza un esborso iniziale consistente derivante dall’acquisto completo del tablet. iPad Mini 4 è definito da Apple una mini superpotenza, unpronto a stupire con prestazioni eccezionali, sottile e leggero ma con tutta la potenza necessaria a garantire elevate prestazioni in tutti i campi: produttivo e ludico. Dotato di processore con architettura a 64 bit può montare un film, sfogliare le foto o fare entrambe le cose in modo fluido e immediato, garantendo sempre una buona autonomia con una media di 10 ore di utilizzo. Disponibile nelle versioni solo Wi-Fi ma anche con supporto per l’utilizzo con sim dati e connessione cellular, che permette di essere sempre connessi anche in assenza di reti esterne. Un tablet dal design curato in ogni dettaglio, caratteristico degli studi fatti da Apple per garantire il meglio ai propri clienti. Device che può essere ulteriormente personalizzato e reso unico grazie all’ampia gamma di, tra cui sono disponibili le, che proteggono il tablet rendendolo originale e vicino ai gusti personali di tutti, realizzabili anche online grazie ai servizi di Personalizzalo, azienda che offre la possibilità di avere una custodia unica direttamente a casa in sole 72 ore. Entrando nel dettaglio delle offerte Vodafone di settembre per l’acquisto di iPad Mini 4 16 GB, sono quattro le soluzioni disponibili:, disponibili sia con metodo di pagamento CDC che SEPA SDD. Partiamo con Giga In&Out con pagamento CDC che permette di avere l’iPad ae un contributo di recesso anticipato di zero euro. La soluzione con pagamento con SEPA SDD prevede invece 15 euro al mese per 30 mesi, anticipo di 69 euro e contributo di recesso anticipato di zero euro. E’ disponibile poi la Total Giga, nella versione con pagamento CDC da 15 euro al mese per 30 mesi con anticipo di 49 euro e contributo di recesso pari a zero euro, mentre la soluzione con pagamento SEPA SDD prevede un pagamento mensile di 15 euro per 30 mesi e anticipo di 69 euro con contributo di recesso anticipato di zero euro. Le promozioni sono attive dal mese di settembre e permettono di avere un iPad Mini 4 a condizioni davvero vantaggiose, altre soluzioni sono disponibili anche per iPad Pro da 10,5 pollici.