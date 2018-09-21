Come cancellare la cronologia Internet
di Redazione
21/09/2018
Come tutti sanno, quando navighiamo su Internet e visitiamo siti e pagine web, il nostro browser memorizza nella cronologia gli indirizzi che abbiamo visitato in modo da consentirci di tornare a visitarli in maniera rapida, salvando anche il giorno e l’ora in cui abbiamo effettuato l’accesso. Se questa funzionalità può essere utile in alcuni casi, in altri può risultare fastidiosa, ad esempio quando condividiamo il Pc con altre persone e non vogliamo che qualcuno possa conoscere le nostre abitudini online.
Perché e come cancellare la cronologia?La cancellazione della cronologia internet è una pratica che serve a salvaguardare la nostra privacy, ovviamente solo nel contesto del nostro Pc locale, in quanto le attività che svolgiamo presso i siti visitati sono comunque memorizzate nei relativi server remoti. Ci sono diversi metodi per eliminare la cronologia del nostro browser, quello più rapido e indicato per gli utenti meno esperti è di affidarsi a specifici programmi gratis (puoi scaricarli dal sito Programmigratis.org che presenta diverse tipologie di software adatti allo scopo). Se non vuoi affidarti a un programma allora devi agire direttamente nelle impostazioni del browser.
Cancellare la cronologia su Edge, Firefox e ChromeVediamo come eliminare le tracce dei siti che abbiamo visitato nei 3 browser più diffusi, ossia Edge, Chrome e Firefox. Su Edge è sufficiente aprire il menu Impostazioni cliccando sul pulsante in alto a destra, cliccare sulla voce “Cancella dati delle esplorazioni” e selezionare “Cronologia esplorazioni”, dallo stesso pannello possiamo anche cancellare i cookies, svuotare la cache ed eliminare le password salvate. Su Firefox la procedura è simile, in questo caso bisogna aprire il menu Opzioni, recarsi nel Tab “Privacy e sicurezza” e cliccare sul pulsante “Cancella cronologia”, ovviamente, anche in questo caso, è possibile rimuovere altri elementi memorizzati. Per quanto riguarda Chrome, la procedura è simile a quella per Firefox, è sufficiente aprire il menu Impostazioni e selezionare “Cancella dati di navigazione” per eliminare l’intera cronologia o solo le voci che ci interessa cancellare. Come abbiamo visto si tratta di operazioni piuttosto semplici che possono essere eseguite manualmente o tramite software specifici (che includono opzioni aggiuntive). La scelta di eliminare o meno la cronologia è data dall’utilizzo che facciamo del nostro browser e dalla nostra considerazione della privacy personale, soprattutto se non vogliamo che terze persone possano conoscere le nostre attività sul web. Se, al contrario, vogliamo avere la comodità di visualizzare in ogni momento i siti che abbiamo visitato nel corso del tempo, allora possiamo evitare di cancellare la cronologia, anche se, in questo caso, potremmo utilizzare la comoda funzionalità dei Preferiti che ogni browser mette a disposizione.
