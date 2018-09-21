Come cancellare la cronologia Internet

Perché e come cancellare la cronologia?

Cancellare la cronologia su Edge, Firefox e Chrome

Come tutti sanno, quando navighiamo su Internet e visitiamo siti e pagine web, il nostro browser memorizza nellain modo da consentirci di tornare a visitarli in maniera rapida, salvando anche il giorno e l’ora in cui abbiamo effettuato l’accesso. Se questa funzionalità può essere utile in alcuni casi, in altri può risultare fastidiosa, ad esempio quandocon altre persone e non vogliamo che qualcuno possa conoscere le nostre abitudini online.La cancellazione della cronologia internet è una pratica che serve a salvaguardare la nostra privacy, ovviamente solo nel contesto del nostro Pc locale, in quanto le attività che svolgiamo presso i siti visitati sono comunque memorizzate nei relativi server remoti.del nostro browser, quello più rapido e indicato per gli utenti meno esperti è di affidarsi a specifici programmi gratis (puoi scaricarli dal sitoche presenta diverse tipologie di software adatti allo scopo). Se non vuoi affidarti a un programma allora devi agire direttamente nelle impostazioni del browser.Vediamo come eliminare le tracce dei siti che abbiamo visitato nei 3 browser più diffusi, ossia Edge, Chrome e Firefox. Suè sufficiente aprire il menu Impostazioni cliccando sul pulsante in alto a destra, cliccare sulla voce “Cancella dati delle esplorazioni” e selezionare “Cronologia esplorazioni”, dallo stesso pannello possiamo anche cancellare i cookies, svuotare la cache ed eliminare le password salvate. Sula procedura è simile, in questo caso bisogna aprire il menu Opzioni, recarsi nel Tab “Privacy e sicurezza” e cliccare sul pulsante “Cancella cronologia”, ovviamente, anche in questo caso, è possibile rimuovere altri elementi memorizzati. Per quanto riguarda, la procedura è simile a quella per Firefox, è sufficiente aprire il menu Impostazioni e selezionare “Cancella dati di navigazione” per eliminare l’intera cronologia o solo le voci che ci interessa cancellare. Come abbiamo visto si tratta di operazioni piuttosto semplici che possono essere eseguite manualmente o(che includono opzioni aggiuntive). La scelta di eliminare o meno la cronologia è data dall’utilizzo che facciamo del nostro browser e dalla nostra, soprattutto se non vogliamo che terze persone possano conoscere le nostre attività sul web. Se, al contrario, vogliamo avere la comodità di visualizzare in ogni momento i siti che abbiamo visitato nel corso del tempo, allora possiamo evitare di, anche se, in questo caso, potremmo utilizzare la comoda funzionalità dei Preferiti che ogni browser mette a disposizione.