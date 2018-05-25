Samsung condannata a risarcire Apple per aver copiato
di Redazione
25/05/2018
Samsung battuta in tribunale da Apple: l’azienda sudcoreana dovrà ora pagare 539 milioni di dollari di danni a Cupertino per aver violato brevetti relativi al design di alcuni dispositivi. Alla cifra, i giudici hanno aggiunto anche 5 milioni di dollari di danni per un paio di funzioni coperte da brevetti. Il caso è scoppiato per la prima volta nel 2011, quando Apple ha accusato Samsung di aver copiato tre brevetti sul design e due sulle utility. Secondo quanto ricorda l’agenzia americana Bloomberg, Apple contava di ottenere un miliardo di dollari, ma il jury di una Corte federale Usa ha sentenziato una cifra sostanzialmente della metà.
