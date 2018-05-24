Facebook verso la condivisione post su WhatsApp
di Redazione
24/05/2018
Facebook e WhatsApp potrebbero presto collaborare maggiormente: i servizi di proprietà di Mark Zuckerberg vanno dunque verso un’integrazione progressiva. Con un tweet condiviso da Matt Navarra, ex di The Next Web, viene mostrato uno screen che mostra una nuova funzione presente nel menu di condivisione di Facebook. Lo schermo sarebbe stato catturato dallo sviluppatore indiano Pritom Mazumdar e confermerebbe un test di condivisione di un contenuto Facebook direttamente su WhatsApp, senza dover lasciare l’app del social network. In realtà, non è la prima volta che questa funzione appare tra le opzioni di un numero limitato di utenti, ma pare che il team di sviluppo di Palo Alto sia ora ad uno stadio avanzato di sperimentazione. Secondo quanto riferiscono alcuni organi di stampa, prima che la funzione diventi disponibile a tutti gli utenti dovrebbero passare ancora delle settimane, se non mesi. Il processo di integrazione tra Facebook e WhatsApp, inoltre, potrebbe essere influenzato anche dai temi relativi alla privacy che in questo periodo hanno portato l’azienda di Zuckerberg al centro di un vero e proprio caso mondiale. Insomma, al momento è assai prematuro parlare di tempistiche, ma di sicuro c’è che il social network sta tentando vie sempre più approfondite di integrazione tra i servizi di proprietà, che sono tanti e ciascuno di loro leader del proprio settore di riferimento.
Facebook's share button now lets you send a post to WhatsApp!h/t @MazumdarPritom pic.twitter.com/kXgTncpsNz — Matt Navarra (@MattNavarra) 18 maggio 2018
