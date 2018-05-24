Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Facebook verso la condivisione post su WhatsApp

Redazione Avatar

di Redazione

24/05/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Facebook verso la condivisione post su WhatsApp
Facebook e WhatsApp potrebbero presto collaborare maggiormente: i servizi di proprietà di Mark Zuckerberg vanno dunque verso un’integrazione progressiva. Con un tweet condiviso da Matt Navarra, ex di The Next Web, viene mostrato uno screen che mostra una nuova funzione presente nel menu di condivisione di Facebook. Lo schermo sarebbe stato catturato dallo sviluppatore indiano Pritom Mazumdar e confermerebbe un test di condivisione di un contenuto Facebook direttamente su WhatsApp, senza dover lasciare l’app del social network. In realtà, non è la prima volta che questa funzione appare tra le opzioni di un numero limitato di utenti, ma pare che il team di sviluppo di Palo Alto sia ora ad uno stadio avanzato di sperimentazione. Secondo quanto riferiscono alcuni organi di stampa, prima che la funzione diventi disponibile a tutti gli utenti dovrebbero passare ancora delle settimane, se non mesi. Il processo di integrazione tra Facebook e WhatsApp, inoltre, potrebbe essere influenzato anche dai temi relativi alla privacy che in questo periodo hanno portato l’azienda di Zuckerberg al centro di un vero e proprio caso mondiale. Insomma, al momento è assai prematuro parlare di tempistiche, ma di sicuro c’è che il social network sta tentando vie sempre più approfondite di integrazione tra i servizi di proprietà, che sono tanti e ciascuno di loro leader del proprio settore di riferimento.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung condannata a risarcire Apple per aver copiato

Articolo Successivo

Stampare fotolibri online con i propri scatti digitali

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger

20/06/2018

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

Facebook: un virus ha cambiato le impostazioni della privacy a 14 milioni di iscritti

08/06/2018

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

Facebook: anche 4 big cinesi hanno avuto accesso ai dati (nomi)

06/06/2018