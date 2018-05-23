Home Internet Stampare fotolibri online con i propri scatti digitali

Stampare fotolibri online con i propri scatti digitali

di Redazione 23/05/2018

Nell’era delle “macchinette digitali” le foto hanno irrimediabilmente perso valore. Inutile girarci attorno, perché sono sempre meno coloro i quali stampano i propri scatti, o comunque ne stampano una percentuale molto bassa rispetto a quelli realizzati. Le nostre digicam e le memorie dei telefonini debordano di fotografie che vengono scattate quotidianamente, più per gioco che per necessità reale. Come sono lontani i tempi in cui c’erano le Polaroyd che ci consentivano di stampare in tempo reale un momento da incorniciare… Dai rullini alle foto digitali il passo è stato rapidissimo e il settore è in costante evoluzione considerato che le macchine fotografiche diventano sempre più sofisticate e potenti, rendendo la vita più semplice anche a chi non è propriamente un fotografo professionista. Insomma, le foto in formato digitale non mancano praticamente a nessuno, ragion per cui non resta che fare una selezione, perché è davvero un peccato, appena la memoria sarà piena, doverle cancellare tutte. A tal proposito, ci viene in aiuto Cewe, servizio online che consente di stampare immagini e fotolobri, ma anche di realizzare tante tipologie di foto regali per occasioni particolari. Compleanni, anniversari, battesimi, comunioni, se non hai ancora deciso cosa regalare, questo servizio è in grado di trovare per te una soluzione a tutto. Calendari, biglietti di auguri… su Cewe non mancano idee originali per rendere un giorno particolare praticamente storico. Tra le soluzioni che riescono a venire incontro meglio alle esigenze degli utenti, c’è quella del fotolibro, che è possibile realizzare grazie anche all’assistente Cewe. Tutto ciò che si deve fare, dunque, è scegliere un modello di fotolibro tra quelli proposti dal servizio e cliccare su Crea. Creare un fotolibro con l’assistente Cewe A questo punto, si avvia un programma con una grafica molto “user friendly” e che consente anche a chi non è molto avvezzo all’utilizzo dei software, di realizzare una propria produzione con le fotografie. Le due opzioni principali offerte, consentono di realizzare un fotolibro partendo da zero, immettendo le foto nelle pagine bianche come più ci aggrada, mentre la seconda modalità Crea proposta, lascia che sia l’assistente a fare il lavoro per noi, ottimizzando il fotolibro in base alle foto che noi stessi abbiamo caricato. Rapida e automatica, questa scelta non impedisce comunque in un momento successivo di modificare la proposta con altre soluzioni grafiche, scegliendo un altro stile rispetto a quello iniziale. Prima del completamento dell’ordine, inoltre, è possibile scegliere anche le foto per la copertina e i materiali per la rilegatura. Di seguito, il video tutorial per la creazione semplice e automatica di un fotolibro Cewe: https://youtu.be/9PPZfEJm7lM