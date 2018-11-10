A cosa serve un software recupero dati
di Redazione
10/11/2018
Gli utenti si ritrovano spesso a far fronte ad un problema comune: l’eliminazione dei file. Non sapendo come comportarsi tendono tutti a cercare una soluzione valida affinché possano recuperare ciò che credono di aver perso. E queste tecniche fai da te li fanno approdare su un unico mezzo disponibile: i software recupero dati. Ma cosa accade realmente? Ovviamente ci si ritrova dinanzi una memoria che rischia di essere sovrascritta e che richiede un intervento tempestivo affinché possano essere recuperati tutti i file di cui abbiamo bisogno. Basta ritagliarsi 5 minuti del proprio tempo e smanettare con un programma in grado di scansionare il proprio dispositivo a 360 gradi.
Software recupero dati: cos’èQuando diciamo “software di recupero dati” in genere vogliamo indicare l’insieme di quei programmi che sono in grado di offrire una soluzione al classico inconveniente dell’eliminazione di file importanti come foto, video, documenti e tanto altro ancora. C’è chi li definisce come l’unico strumento di difesa che un utente può usare per vincere la sua lotta contro il computer. Detto più in parole povere essi sono il mezzo attraverso il quale riusciamo a risolvere situazioni spiacevoli che ci portano a credere di aver perso tutti i nostri dati. A seconda dei problemi che ha un utente, e a seconda del danno che ha ricevuto i software recupero dati vengono divisi in 5 gruppi:
- software per recupero di dati provocata da eliminazione accidentale
- Software per recupero di dati provocata da formattazione non intenzionale
- Software per recupero di dati provocata da problema di virus
- Software per recupero di dati provocata da disfunzione dell’applicazione
- Software per recupero di dati provocata da danno fisico al disco
Software recupero dati: cosa accade nel pcGrazie ad un programma che recupera i dati, la memoria del nostro PC viene esaminati fino in fondo riportando dunque alla luce file che altrimenti sarebbero stati destinati a scomparire per sempre. Il disco fisso viene rivoltato come un calzino in maniera tale che riusciamo a raggiungere il nostro scopo: ritrovare i file persi. Dopo aver scoperto della perdita dei dati non dobbiamo fare nessun movimento inconsulto che potrebbe risultare dannoso per i nostri file temporaneamente eliminati.
Quanti software recupero dati esistonoCome per ogni cosa, anche in caso di software recupero dati ce ne sono di diversi tipi e soprattutto di differenti livelli. Più sale di categoria più la difficoltà di utilizzo muta, ma per le nostre necessità andrà bene un programma semplice ed efficace come può essere EaseUS Data Recovery Wizard. Più semplici sono nella loro interfaccia e più l’utente anche alla prime armi sarà in grado di utilizzare i software per recupero dati e raggiungere il proprio obiettivo. Normalmente a seconda del motivo per cui i file si sono eliminati cambia la possibili di riuscire o meno nel proprio intento. La cosa importante è avere a che fare con programmi prestanti ma non troppi ostici nelle loro cose, in grado di scansionare la memoria per intera raggiungendone il recupero dei dati finiti sul fondo.
