Un software per la manutenzione delle caldaie: TermoGest
di Redazione
19/10/2017
Chi gestisce un’azienda di termoidraulica o assistenza caldaie e condizionatori non può non farsi supportare da un software manutenzione caldaie. La digitalizzazione è un processo ormai irreversibile e non essere al passo con i tempi non fa altro che dilatare i tempi di lavoro e perdendo così terreno al cospetto della concorrenza. È per questo che un software gestionale per manutentori sia un “collega” virtuale del quale non si può più fare a meno. Al contempo, però, non tutti sono avvezzi con le nuove tecnologie e magari non hanno nemmeno il tempo per seguire corsi o imparare ad utilizzare complicati software. In questo senso, Termogest riscontra il favore dei manutentori perché è dotato di un’interfaccia gradevole e facile da usare. È multipiattaforma, ossia può essere utilizzato su qualunque tipo di dispositivo come computer, tablet e smartphone, ma al contempo multi-utente, ossia può essere utilizzato dal principale così come da tutti i dipendenti dell’azienda in contemporanea, in maniera che il lavoro sia coordinato e si ottimizzino i tempi. E non è tutto perché grazie al cloud, è possibile abbattere i costi e spendere meno rispetto a quanto costano altri servizi analoghi.
Fatturazione facile e veloceTramite una dashboard, è possibile avere sotto controllo tutte le attività e le operazioni: basta un click per gestire le scadenze delle manutenzioni e inoltre è possibile inserire digitalmente il rapporto di efficienza energetica. La funzione di ricerca, veloce e avanzata, consente di interrogare rapidamente il database, mentre l’agenda dei tecnici è molto utile per la gestione del flusso di informazioni all’interno dell’azienda. Consente, infatti, di gestire gli appuntamenti dei tecnici e inoltre è integrabile con i calendari personali. Come ogni gestionale che si rispetti, inoltre, Termogest consente di generare fatture, inviarle direttamente ai clienti o esportarle nei formati più comuni, come il PDF.
Magazzino no problemLa gestione del magazzino, un altro degli aspetti che spesso incide molto sui tempi di lavorazione, viene anche facilitata dalla possibilità di tracciare i movimenti dei prodotti in entrata e uscita, controllare le quantità delle giacenze e le soglie minime. Per qualunque dubbio o problematica, inoltre, Termogest mette a disposizione un servizio di chat online, mentre chi vuole provare il gestionale per manutentori caldaie prima di acquistare una licenza, può richiedere una demo gratuita direttamente tramite il sito ufficiale www.termogest.cloud.
