Instagram aiuta le aziende a crescere

Instagram è in rapida crescita quindi è ovvia la potenza che ha, inoltre, con la rapida crescita che ha avuto dal lancio nel 2010 e il 65% dei più grandi brand mondiali che lo stanno utilizzando, è anche facile capirene l'importanta percio il primo punto + questo, lo usano i big, usalo anche tu. Visual marketing: Uno dei termini più in voga dal 2014 ma che dal 2014 è sempre crsciuto: ogni grande brand e non, ha migliorato i propri contenuti visivi, apportando modifiche per facilitare la capacità di accesso agli stessi, visto che i contenuti visivi sono sempre più importanti e su instyagram si usano video. Instagram diviene il mezzo per creare contenuti di alta qualità. Perfetto per creare foto e video da condividere con altri siti di social media e da incorporare direttamente nel tuo sito web ufficiale o nel tuo blog. Instagram è facilmente integrabile Le immagini possono anche raccontare la storia della tua azienda, mostrando il “dietro le quinte”, oppure un prima e dopo la lavorazione, mostrando quello che davvero è il tuo brand e cosa fa...quindi ti collega meglio al pubblico finale. Instagram è flessibile. Avete una mascotte? Festeggiate eventi o compleanni dell’azienda? Decorate per le festività? Qualsiasi cosa il tuo pubblico vuole vederlo! Approfitta per dare la tua buona immagine! Instagram è divertente È possibile utilizzare hashtag, concorsi, ed altri piccoli accorgimenti come un rapido aumento di followers ttenuto su siti dove si puo comprare followers per raggiungere subito un grande pubblico.Con l’introduzione di annunci, ancora in fase di release, Instagram permetterà alle aziende di raggiungere ancora più utenti.Anche se non ci sono app per analisi con Instagram, potrai facilmente monitorarle i dati con Statigram. Questo sito permette di analizzare i tempi di pubblicazioni migliori, quando il pubblico è maggiormente attivo, i seguaci guadagnati e persi, i post più popolari e altro ancora.Se vuoi utilizzare Instagram come parte di una buona strategia di marketing, sapere i dati e le proprie analisi è molto importante!L’obbiettivo finale di qualsiasi presenza sui social media è quella di accrescere la propria popolarità. Su Instagram non puoi condividere collegamenti ipertestuali nei commenti e nelle didascalie, l’unico modo dove inserire un collegamento è nella biografia. Assicurati di farlo! Successivamente puoi chiedere agli utenti, nei commenti, di cliccare il link nella bio per reindirizzarli alla pagina che vi hai collegato.

Credo che ogni azienda possa utilizzareper migliorare la propria attività e aumentare il volume del suo pubblico. Naturalmente, la scelta di accrescere la propria presenza su Instagram dipenderà dalla propria attività, dai propri obbiettivi, dal pubblico e dai clienti ma indicativamente è sempre, ad oggi, una scelta giusta e azzeccata. Se ancora sei incerto sul fatto che Instagram sia o non sia il posto ideale per la crescita del tuo business, ho compilato un elenco di 6 buoni motivie consigli per cui Instagram aiuta la tua azienda, ti invito a leggerli consigli e motivazioni e farci sapere cosa ne pensi.