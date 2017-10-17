Nuove professioni, SEO e social media manager, cosa fanno?

Chi è il Social Media Manager?

Pianificazione e impostazione degli obbiettivi

Sviluppo della consapevolezza del marchio e della reputazione online.

Gestione dei contenuti

SEO (ottimizzazione dei motori di ricerca) e generazione i traffico in entrata.

Generare leads e vendite.

Gestione di pagine facebook

amministrare la creazione e la pubblicazione di contenuti rilevanti, originali e di alta qualità.

Identificare e migliorare gli apsetti di sviluppo organizzativo che migliorerebbero a sua volta i contenuti (ad esempio, la formazione dei dipendenti, la scelta di riconoscimentie ricompense per la partecipazione al marketing aziendale)

Creare un programma di pubblicazione regolare.

Promuovere i contenuti attraverso la pubblicità sociale.

Cosa fa e chi è il SEO?

Conclusione

Sempre più aziende riconoscono il beneficio che deriva da validi Social Media Manager e SEO per lo sviluppo del proprio business, infatti il social marketing promuove il traffico di qualità verso le tue Fanpage, porta vendite e aumenta la tua reputazione online. Tuttavia, come proprietario di un business, non avrai molto tempo da impiegare sulle reti sociali, quindi, è necessario capire quanto siano necessarie delle valide figure di SEO e Social Media Manager per la tua pagina Facebook e non solo.Quindi, per impostare bene gli obbiettivi, monitorare i progressi, capire esattamente dove investire i propri soldi ed avere un Return on Invesstment (ROI), dobbiamo sapere di cosa si occupano le figure di SEO e Social Media Manager e perché sono importanti per la gestione dei nostri canali social.Il Social Media Manager amministra il marketing e la pubblicità dei social media aziendali. La sua amministrazione può comprendere:Ilè un individuo altamente motivato e creativo, con esperienza e passione, le quali vengono impiegate giorno per giorno nella gestione di clienti attuali e futuri, con l’obbiettivo di fidelizzare ogni utente o cliente sporadico. La leadership e la partecipazione sono parte integrante del successo del Social Media Manager; un elemento essenziale è comunicare in modo positivo e autentico il brand dell’azienda che attirerà i moderni utenti iper-connessi. La gestione dei contenuti della tuaè parte molto importante del lavoro di Social Media Manager, questa comprende:Implementare un calendario editoriale per la gestione dei contenuti e pianificare campagne di marketing specifiche e tempestive.Questa figura che si impegna a tempo pieno sulla gestione della vostra Fanpage, pianificherà le migliori pratiche di social marketing, sempre in evoluzione, quindi la sua formazione e la sua frequenza di aggiornamenti, è necessaria per coprire le sua responsabilità.L’esperto SEO è colui che si occupa appunto del SEO (Serch Engine Optimization) una serie di tecniche che aiutano il motore di ricerca a indicizzare il tuo sito web, il tuo blog, ecc, insomma, ad essere trovato, avendo così maggiori possibilità di avere “views”. Il lavoro è molto complesso e lungo, comprende anche la parte tecnica di come è costruito un sito web, in quanto più è complicato, più è difficile da navigare e a sua volta è difficile da posizionare. Per semplificare quello che fa un esperto SEO, dobbiamo aver padronanza di parole tip: visibilità, query, tag, SEO e capire che vi è un lavoro meticoloso dietro ogni piccola cosa, dal codice sorgente, alla grafica, agli aspetti più marginali, che alla vista di un neofita sembrano di poco rilievo, invece per un esperto SEO , sono essenziali per far emergere il sito web dalla massa.Il Social Media Marketing e il SEO, come molte altre figure professionali specifiche che stanno nascendo, sono necessarie per dare forma a progetti sempre più importanti e stare al passo con il web in continua evoluzione, sono figure connesse con il SEO e il blogging, con il Web Design, ecc...ogni specialista che lavora in questi settori non può isolarsi sul suo strumento e sulla specializzazione, ma deve essere coeso con tutto il resto, con una continua formazione; questo è dovuto ai continui cambiamenti che hanno le piattaforme sociali, quindi, in questa realtà, non vi è una fine e un punto di arrivo!