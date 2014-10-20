8 modi per migliorare il lessico di tuo figlio

Nella capacità di comprendere il linguaggio scritto e parlato risiede il segreto di una vita ricca di occasioni e di successi. Un vocabolario ricco di termini, fin dalla più giovane età, aiuta sia nella lettura, sia nella comunicazione. Questo è il principale motivo per cui i genitori dovrebbero prendersi aiutare i figli a estendere il proprio vocabolario, imparando sempre nuovi termini.

Parliamogli più spesso

Correggiamo con dolcezza gli errori

Utilizziamo anche parole “da grandi” quando parliamo con i nostri figli

Facciamogli raccontare una favola

Utilizziamo qualche gioco da tavolo (o da tablet)

Etichettiamo gli oggetti di casa

Prendiamoci cura del vocabolario di nostro figlio

Pazienza, pazienza, pazienza