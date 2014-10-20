Google ridisegna Gmail ed apre a Outlook e Yahoo
L'arrivo di Lollipop necessariamente porterà una serie di novità in tutte le applicazioni targate Google. Ora, quando si parla di Gmail non si parla di un'applicazione qualunque ma dell'applicazione per eccellenza. Senza voler citare cifre e statistiche è facile comunque affermare che Gmail è probabilmente l'app più utilizzata al mondo per la gestione della posta elettronica. È evidente dunque che una qualunque modifica a Gmail coinvolge un numero spropositato di utenti. Sembrerebbe che il sito Android Police sia riuscito a mettere le mani sulla prossima release di Gmail la 5.0 che dovrebbe vedere la luce a brevissimo. Nell'articolo proposto da Android Police compare un video che è chiaramente un leak in cui non solo si vede una rinnovato look dell'app di Gmail congruente con il nuovo aspetto di Lollipop, ma anche il supporto a sistemi di posta elettronica di terze parti quali Outlook e Yahoo. Se il leak fosse confermato sarebbe un salto senza precedenti. Di fatto gmail fino ad ora si è limitata a gestire la posta nativa Google. Con questa modifica l'app di Gmail potrebbe diventare universale e supportare account anche di tipo Exchange e ActiveSync. In buona sostanza significherebbe per Google non solo continuare ad essere leader come fornitore di servizi per l'email ma diventare leader anche nel campo delle app di gestione della posta elettronica. In pratica con un'unica app potreste gestire tutti i vostri account, da Gmail a Yahoo ad Outlook alla posta della vostra azienda. Mixed Foto - Original By Cairo (CC BY 2.0)
