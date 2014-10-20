Home Mobile iOS 8.1 è disponibile per il download!

iOS 8.1 è disponibile per il download!

di Redazione 20/10/2014

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Chi vuole può subito aggiornare il proprio iPhone con iOS 8.1, rilasciato da pochi minuti da Apple. Un'aggiornamento molto atteso, specialmente per la risoluzione di alcuni bug che avevano caratterizzato il lancio di iOS 8. Specialmente i possessori di iPhone 5 e 5S hanno lamentato un deciso rallentamento dello smartphone oltre ad alcune difficoltà nell'utilizzare e aggiornare alcune app di terze parti. Anche i possessori di iPad Mini si sono lamentati di rallentamenti e malfunzionamenti. Chi può scaricare iOS 8.1 e come si fa? Chiariamo subito: se avete già scaricato iOS 8, potete sicuramente scaricare iOS 8.1. Ovviamente anche chi non ha fatto il precedente aggiornamento può direttamente scaricare e installare la versione 8.1, purché possieda uno dei seguenti dispositivi: iPhone 4s iPhone 5 iPhone 5S / 5C iPhone 6 / 6 Plus iPad 2, 3 e 4 iPad Air e iPad Air 2 iPad mini e iPad mini 2 iPod touch (quinta generazione) Read more: http://it.ibtimes.com/articles/71621/20141020/ios-8-1-poche-ore-al-rilascio-arriva-apple-pay-tutte-le-novita-dowload.htm#ixzz3Gi6jotOn Per aggiornare il dispositivo basta andare in Impostazioni -> Generali -> Aggiornamento Software. Ricordiamo inoltre che l'aggiornamento pesa circa 160 MB ed è completamente gratuito. Le novità Le principali novità riguardano, come detto, la risoluzione di alcuni bug, specialmente quelli relativi alla connettività Bluetooth e Wi-Fi. Con l'occasione Apple ha anche reintrodotto il rullino fotografico (soppresso con iOS 8, ma richiesto a gran voce dagli utenti). Infine, ma questa novità vale solo per i possessori di iPhone 6 e iPhone 6 Plus e solo in America, con iOS 8.1 verrà attivata Apple Pay, la modalità di pagamento alternativa alle carte di credito che sfrutta il lettore di impronte digitali integrato nei dispositivi. Conviene aggiornare? Se avete installato iOS 8, decisamente sì. Se siete in possesso di un iPhone 5S o 5C, o un iPad non più vecchio di un paio di anni, la risposta è ancora affermativa. Con dispositivi più "anzianotti", la scelta è ancora delicata: le funzioni aggiuntive possono essere una tentazione, ma l'iOS 8.1 deve ancora dimostrare di andare liscio e veloce come l'iOS 7.