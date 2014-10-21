Poco spazio nel frigo? ecco il rimedio
21/10/2014
Tenere in ordine un frigorifero non è mai stato semplice, chi per un motivo o per un altro si dimentica dentro la qualunque, lasciando scadere i prodotti, facendo sgasare le bibite, l'acqua minerale che sembra acqua naturale. Bibite a parte, lo spazio viene usato del tutto in modo illogico che la vostra scrivania sembrerà appena lucidata. Ok, bando alle ciance, perché probabilmente c'è un'ottima soluzione al problema. Con BottleLoft si possono tenere appese alla parte superiore del vostro frigorifero le bottiglie con tappi metallici e altro tipo di confezioni. Questo darà sollievo alla refrigerazione dello stesso avendo così un insolito maggiore ordine interno. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=J00ZNG5u2EU[/embed] Sono state usate delle strips con un nastro 3M VHB (hanno una lunghezza di 8" e un'altezza di 1,5", il diametro è di 0,3") su cui è stata applicata una ulteriore striscia con 3 fori in cui calzano alla perfezione 3 calamite al neodimio. L'ideatore del progetto BottleLoft è tale Brian Conti, la presentazione di questo si trova su KickStarter.com. Mentre scrivo questo mio delirio, il progetto ha superato di gran lunga l'obiettivo di 20 mila dollari arrivando e superando i 28 mila e 610!
