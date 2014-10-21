Home hi-tech Dyson lancia l'umidificatore che tiene pulita la casa

di Redazione 21/10/2014

Inverno in arrivo e termosifoni in allerta. Suggeriscono i saggi di mettere sempre un contenitore d'acqua sopra un termosifone acceso, per evitare che il calore provochi un eccesso di aria secca. L'aria secca è fastidiosa, provoca tosse e labbra screpolate, se siete abbastanza saggi avrete già predisposto la vostra vaschetta di acqua per umidificare l'aria ed evitare il problema. Ma se siete saggi e anche un po' amanti delle cose moderne che possono semplificare la vita è probabile che questo umidificatore della Dyson possa rappresentare una soluzione un po' più brillante al vostro problema, anche per ambienti più grandi di una stanza domestica. In realtà il "Dyson Hygienic Mist Humidifier" ha anche alcune altre peculiarità oltre a quella di garantire il corretto tasso d'umidità dell'aria ed in particolare è strutturato in modo da eliminare attraverso raggi UV qualunque tipo di batterio che possa formarsi all'interno dell'acqua. Sembra un problema da poco ma Dyson ha condotto una serie di test sui batteri diffusi nell'aria attraverso un comune umidificatore rilevando come in effetti in condizioni normali un umidificatore possa riempire una stanza di batteri in men che non si dica. Viceversa questo umidificatore di Dyson "pulisce" l'acqua attravero raggi UV prima di diffonderla nell'aria riducendo di quasi il 99% la possibilità che vengano diffusi batteri di un qualunque tipo. Ovviamente il Dyson Hygienic Mist Humidifie ha anche una serie di caratteristiche che lo rendono abbastanza intelligente, ad esempio l'umidità dell'aria viene rilevata da un termostato in modo da mantenere sempre l'ambiente in modo che sia confortevole per gli ospiti. Il funzionamento con un serbatoio di acqua è garantito per 18 ore. Costo e disponibilità per l'Italia ancora non dichiarato. [youtube http://youtu.be/YcQEWSfob68]