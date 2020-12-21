Comprare pannolini online: un’opportunità da scoprire
di Redazione
21/12/2020
Quando arriva un bambino in famiglia, sono diverse le spese da tenere in considerazione. Tra queste, rientrano senza dubbio i pannolini, che incidono in maniera non indifferente sul bilancio familiare. Per dare qualche numero in merito al loro peso sul portafoglio, ricordiamo che siamo attorno ai 2500 euro annui. Non poco, soprattutto in tempi in cui l’incertezza economica fa da padrona. Per capire come approcciarsi in maniera intelligente all’acquisto dei pannolini, è il caso di fare il punto della situazione sulle preferenze da parte di chi li compra. Come evidenziato da un’indagine condotta nel 2017 dall’Unione Nazionale Consumatori, i cui esperti hanno interpellato 700 persone, solo il 19% del campione sceglie l’online come canale di acquisto. Considerando sempre che si tratta di un dato pre-Covid, e quindi precedente rispetto a un anno che ha visto l’e-commerce vivere un’impennata senza precedenti, è comunque interessante sottolineare che, per molte persone, soprattutto neo genitori, esiste ancora una diffidenza al pensiero di comprare sul web un prodotto così importante per i piccoli. Bene, tutto questo non ha ragione d’essere. Come mai? Scopriamo perché nelle prossime righe di questo articolo.
E-commerce specializzatiQuando si pensa agli acquisti online, la prima immagine che viene in mente è quella di marketplace come Amazon. Sul colosso di Jeff Bezos si trova di tutto, il che è un bene. Alzi la mano chi, davanti alla necessità di prodotti come la cover del telefono o il caricatore del pc, non ha benedetto l’esistenza di Amazon! Ecco: questa caratteristica può essere, per alcune persone, motivo di preoccupazione. Soprattutto quando si parla di prodotti per bambini, sono infatti molti i genitori che temono di trovare sul re del commercio sul web marche poco selezionate. Premettendo il fatto che non è così, per tranquillizzare facciamo presente che esistono diversi e-commerce specializzati nella vendita di pannolini online. Portali come Ppstore, sono verticali sul mondo dei prodotti per l’infanzia, pannolini in particolare, e rappresentano un punto di riferimento molto sicuro quando si cerca il massimo della qualità dal punto di vista dei brand.
I vantaggi della spedizione smartGià da queste poche righe è chiaro che, quando si parla di pannolini acquistati online, non c’è da temere nulla. Un aspetto ancora più interessante sul quale soffermarsi riguarda la possibilità, quando si comprano questi prodotti sul web, di usufruire di un vantaggio interessante. Quale, di preciso? La spedizione smart. Se si ordinano tutti i mesi dei determinati pannolini, si ha lo sconto. Fantastico, vero? Assolutamente sì!
Un mondo di brandNon c’è che dire: l’acquisto di pannolini online è un’opportunità tutta da scoprire. Quando la si chiama in causa, è necessario aprire un’altra parentesi. Soprattutto quando si parla di pannolini lavabili, sul web è possibile trovare un’ampia pletora di piccoli brand, molto spesso sostenibili. Nel momento in cui si guarda alle scelte di acquisto da diversi anni a questa parte - e ancor più nel 2020 con il cambiamento epocale portato dalla pandemia - è impossibile non notare la centralità delle aziende che lavorano rispettando l’ambiente.
Attenzione alle recensioni!Se si decide di acquistare pannolini online, è ovviamente essenziale controllare bene le recensioni. Ciò significa, per esempio, diffidare da quelle legate ad acquisti non verificati, a prescindere dal fatto che siano positive o negative. Molto importante è anche guardare con occhio critico a quelle scritte da profili non verificabili o palesemente fake (Facebook permette di riconoscere chiaramente questi ultimi). Con tutti questi punti bene in mente, si possono tranquillamente includere i pannolini nel carrello dello shopping online.
Articolo Precedente
3 motivi per acquistare un tablet (e 3 per non farlo)
Articolo Successivo
Motion Graphics e marketing: l’abc per cominciare