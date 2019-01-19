Le macchine del caffè moderne: il gusto in un oggetto arredo
di Redazione
19/01/2019
Tra i nuovi elettrodomestici in voga, non può mai mancare in una cucina la macchina del caffè espresso. Che sia esso macinato, cialde, americano, moka, uno dei requisiti di base per una macchinetta di tutto rispetto sia il suo design, moderno e accattivante in grado di fare pendant con il nostro arredamento. Amiamo tutti bere il caffè, regalarci cinque minuti di pausa davanti una razzi a fumante, per cui dobbiamo scegliere di preparacelo nel migliore dei modi. Un piacere misto alla necessità di gustare un aroma unico, il debole degli italiani si nasconde proprio in una bevanda dal sapore tanto particolare ed intenso.
Perché scegliere la Macchina del caffè a capsuleNonostante il piacere del caffè vada gustato con calma, la maggior parte delle persone lo beve nel minor tempo possibile. Per questo motivo occorre trovare un modo per prepararlo rapidamente. E non c’è niente di meglio che una macchina del caffè con funzionamento a capsule: rapida e di qualità per un caffè ad hoc. La macchina a capsule, soprattutto quelle dal design accattivante e moderno, si adatta alla perfezione per coloro che non vogliono stare particolarmente attenti alla manutenzione. Tra l’altro, quasi tutti i modelli sono dalle dimensioni ridotte, per occupare poco spazio in cucina e per essere conservata facilmente negli armadietti. Il recipiente in cui si mette l'acqua e il raccoglitore delle capsule si lavano facilmente pure in lavastoviglie e resiste molto più nel corso del tempo rispetto ad altri modelli tipo a cialde o in polvere.
Come sono le macchine a capsulaDi norma, è facile trovare sul mercato delle macchine all’avanguardia, molto intuitive che si adattano anche alle diverse tipologie di capsule in commercio. Addirittura ci sono modelli che possono consentire la preparazione di molte altre bevande come tisane, cioccolato, the verde, caffè d'orzo e ginseng. Tra i modelli più in voga al momento, ci sono quelli dalle forme e colori peculiari, ideali per diventare anche un complemento d’arredo di stile e ad hoc rispetto al nostro arredamento della cucina. I clienti vanno alla continua ricerca di macchine che siano ideali per le loro esigenze senza mai dimenticare l’aspetto estetico che oggi è di fondamentale importanza anche nella scelta di un elettrodomestico.
Capsule compatibili: quali selezionareLe capsule per caffè compatibili, come queste per esempio, sono una scelta particolare di cui i clienti tengono conto quando decidono di acquistare una macchina per il caffè. Una simile alternativa gratifica la tasca di chi acquista, che oggi soprattutto, va sempre alla continua ricerca di risparmio. A volte risulta difficile trovare delle capsule che si adattino alla perfezione al modello delle nostre macchine: bisogna spesso fare prove su prove, magari acquistando più di una tipologia finché non si becca quella che va alla perfezione, quella che combacia con il nostro meccanismo. Per cui, le prime volte, si consiglia di acquistare una manciata di capsule per ogni modello compatibile, finché non riusciremo ad individuare quello perfetto per il nostro elettrodomestico. Dopo aver trovato, poi, la tipologia che più si adatta alla nostra macchina, si deve solo risolvere la questione della qualità delle miscele. Certo, il risparmio è importante, ma lo è anche il gusto. Componente questa, da non sottovalutare quando scegliamo la capsula perfetta per il nostro elettrodomestico. Di norma, meglio evitare capsule che costino meno di 25 centesimi, perché secondo una serie di calcoli tra cui costi di produzione, imballaggio e spedizione, resta davvero un budget basso per ricavare una miscela di qualità. Infine, altra importante considerazione da fare è quella di optare sempre per capsule di produzione italiana: perché? Perché non c’è nulla di meglio di un caffè made in Italy.
