3 motivi per acquistare un tablet (e 3 per non farlo)

Redazione Avatar

di Redazione

11/01/2021

Il mercato tecnologico è pieno di opzioni quando si desidera acquistare un dispositivo portatile. Oggi puoi utilizzare un tablet, un laptop, un ibrido, uno smartphone e altro ancora. E ogni scelta che farai avrà una cosa buona e una cattiva. Nel caso dell'acquisto di tablet, sono molti gli aspetti che lo influenzano: il budget che hai, l'uso che ne farai, le dimensioni dello schermo, ecc. Questo ne influenzerà la scelta.

Perché acquistare un tablet?

Se stai pensando di acquistare un tablet, ci sono tanti motivi per sceglierlo. Quelli che evidenziamo sono:
  • Portabilità, peso , autonomia
Uno dei vantaggi dei tablet è la portabilità, ovvero non dover dipendere da un cavo o essere fissati in una zona della casa per usarli. Un tablet di solito non pesa molto (come regola, un massimo un chilo), ciò è ottimo, perché i computer portatili possono raggiungere tre chili. A questo vanno aggiunte le ore di batteria che fanno sì che la sua autonomia, in alcuni casi, raggiunga le 10 ore, cosa che non molti computer raggiungono.
  • tutto in uno schermo
Un altro vantaggio è che è si tratta solo di uno schermo. In esso, e in modo touch, accedi a ciò di cui hai bisogno. Su un tablet puoi fare tutto ciò che fai sul tuo computer, ma in una dimensione più piccola, poiché i tablet di solito vanno da 6 a 13-14 pollici. Sono ideali per visualizzare video, immagini o anche per la presentazione di progetti ai clienti, perché hai un dispositivo elettronico che non ti occupa molto e con cui accedere al tuo lavoro.
  • Il prezzo
Senza dubbio, il prezzo di un tablet è molto più abbordabile di quello di un laptop o di uno fisso. I prezzi sono in genere di circa € 60 per i tablet più piccoli (6 pollici) e di circa € 200 per i tablet più grandi e di fascia alta. Il marchio influenza anche in modo che un prezzo sia più alto o più basso. Qui dipenderà dalle funzionalità che stai cercando, ma quei prezzi saranno sempre inferiori a quanto può costare un laptop.

Perché non acquistare un tablet

Nonostante tutto, un tablet ha anche i suoi svantaggi, ed è qualcosa che dovresti considerare, soprattutto in base all'uso che ne farai:
  • La dimensione ridotta dello schermo
A volte lo schermo non è abbastanza grande per lavorarci. Un tablet è solitamente compreso tra i 6 ei 14 pollici, non ci sono superiori, visto che con 15 pollici si passa praticamente ai portatili. Ma se devi lavorare molto con il tablet, la tua vista potrebbe deteriorarsi a causa della concentrazione su una piccola area.
  • La tastiera è più piccola
Se vuoi usare un tablet per scrivere, sarà scomodo. Un tablet è più piccolo di molti laptop e noterai che la tastiera è più contratta per adattarsi alle dimensioni del tablet. Pertanto, potrebbe volerci più lavoro per scrivere (al punto da sentirti a disagio). Nonostante la stessa cosa accada con la tastiera di un laptop, nel caso del tablet solitamente è ancora più piccola quindi, se vuoi usarla principalmente per scrivere, dovresti scegliere di aggiungere una tastiera come accessorio.
  • Non avrai un lettore CD / DVD
E, in alcuni, nemmeno la possibilità di inserire una USB, o che abbia poche porte. Questo viene fatto perché desideri che i tablet siano dispositivi leggeri e sottili. Se avessero un lettore CD / DVD, queste caratteristiche andrebbero perse. In conclusione, prima di acquistare un tablet, definire la sua destinazione d'uso e le caratteristiche necessarie può aiutarti a prendere la decisione giusta.
