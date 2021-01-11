3 motivi per acquistare un tablet (e 3 per non farlo)
di Redazione
11/01/2021
Il mercato tecnologico è pieno di opzioni quando si desidera acquistare un dispositivo portatile. Oggi puoi utilizzare un tablet, un laptop, un ibrido, uno smartphone e altro ancora. E ogni scelta che farai avrà una cosa buona e una cattiva. Nel caso dell'acquisto di tablet, sono molti gli aspetti che lo influenzano: il budget che hai, l'uso che ne farai, le dimensioni dello schermo, ecc. Questo ne influenzerà la scelta.
Perché acquistare un tablet?Se stai pensando di acquistare un tablet, ci sono tanti motivi per sceglierlo. Quelli che evidenziamo sono:
- Portabilità, peso , autonomia
- tutto in uno schermo
- Il prezzo
Perché non acquistare un tabletNonostante tutto, un tablet ha anche i suoi svantaggi, ed è qualcosa che dovresti considerare, soprattutto in base all'uso che ne farai:
- La dimensione ridotta dello schermo
- La tastiera è più piccola
- Non avrai un lettore CD / DVD
