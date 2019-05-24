Dove comprare il toner per stampante
di Redazione
24/05/2019
Toner per stampantiIn ufficio un prodotto necessario è di certo il toner per stampanti. Spesso se si utilizza anche una fotocopiatrice e un fax si avrà bisogno del toner anche per questi due macchinari, indispensabili per ogni esigenza di lavoro in ufficio. Oggigiorno inoltre molti uffici e studi professionali utilizzano pratiche stampanti multifunzione, ovvero macchinari che uniscono tre funzioni, stampa, fotocopie e invio e ricezione di fax. Per questi macchinari servirà un toner per fax e stampanti, quindi un solo toner per stampare, inviare fax e fare fotocopie. Il toner si utilizza nelle stampanti laser, mentre le cartucce a inchiostro liquido, dette inkjet, si utilizzano nelle stampanti a getto di inchiostro. E dove comprare il toner per stampante? Questo tipo di articolo si trova in vendita nei migliori negozi di prodotti da ufficio e cancelleria, sia nei negozi fisici delle città come negli store on line del settore, che offrono sempre una vastissima scelta di prodotti per il lavoro, la scuola e anche per l'ambito domestico. Anche in casa infatti oggigiorno tutti noi utilizziamo il pc e abbiamo spesso bisogno di una stampante.
Toner per faxIl toner per fax quindi come il toner per stampanti, è un tipo di consumabile che si utilizza per le stampanti laser, dove viene adoperata la tecnica laser. Infatti non ha inchiostro liquido al suo interno, come succede invece per le cartucce inkjet, bensì è una finissima polvere che contiene resine, ossido di ferro e particelle di carbone. Questa composizione fa si che sia adatto a venire utilizzato con stampante a funzionamento laser, dove il testo o l'immagine viene riportata tramite laser su un cilindro fotosensibile, il tamburo, che si carica con la luce e acquisisce il testo o immagine in negativo, successivamente attira il toner che viene poi così riportato sul foglio e si ottiene la stampa. Il toner per fax e stampanti è disponibile sia nero come a colori. Sul mercato sono presenti moltissimi modelli di stampante laser di varie marche, e ognuno può scegliere quella che maggiormente gli va bene a seconda delle proprie necessità, e del proprio budget. Di solito le stampanti laser si utilizzano perlopiù per stampare documenti in bianco e nero, e quelle a getto di inchiostro invece sono maggiormente indicate per stampe a colori, anche se è vero che negli ultimi anni anche le stampanti laser hanno avuto uno sviluppo ulteriore e offrono buoni risultati anche per quel ce riguarda le immagini a colori.
Consumabili da ufficioInoltre prima di decidere quale stampante comprare è meglio informarsi sui prezzi di toner per fax e stampanti. Ci sono infatti stampanti economiche ma che hanno consumabili originali che costano molto e magari sono difficili da trovare. E' quindi consigliabile magari acquistare una stampante che costi un po' di più ma che abbia toner reperibili e dai prezzi abbordabili. In linea di massima c'è poi da dire che i toner originali, ovvero del medesimo marchio della stampante, sono i consumabili da ufficio più costosi, ci sono poi toner compatibili o toner rigenerati, che permettono di risparmiare molto sul prezzo di acquisto degli stessi. I toner compatibili sono dei toner nuovi di fabbrica, che si differenziano da quelli originali perché sono realizzati da marchi terzi, tuttavia offrono le medesime caratteristiche di sicurezza e tecniche del toner originale, e anche la qualità di stampa è buona. I toner rigenerati invece sono toner originali, che una volta finiti vengono riempiti di nuovo toner e riutilizzati diverse volte prima di essere gettati. In questo modo si può avere un buon risparmio e utilizzare in ogni caso prodotti di qualità che permetterono di realizzare stampe di un certo livello.
Articolo Precedente
La tecnologia nelle tende motorizzate, i vantaggi ed il comfort
Articolo Successivo
Tv box Android: come funziona?