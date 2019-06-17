La tecnologia nelle tende motorizzate, i vantaggi ed il comfort

Tende da sole smart, i vantaggi e le funzionalità

Le tende da sole motorizzate, anche l'occhio vuole la sua parte

Tenda da sole automatizzata, i molteplici benefici

Con l'arrivo dell'estate ogni anno, pure in Italia, tende a crescere la domanda di tende da sole. Al riguardo la domotica, ovverosia la gestione automatizzata all'interno degli ambienti domestici, da tempo interessa il settore in quanto da un lato è possibile acquistare le tende da sole classiche, ovverosia quelle che sono a gestione manuale, ma anche lecome quelle che vengono proposte daBasti pensare che le tende da sole motorizzate, o comunque le migliori che sono presenti in commercio, sono così smart da essere dotate pure di appositi sensori, dalal sensore di sole, e fino ad arrivare al sensore che rileva la presenza o meno di pioggia. Per gli ambienti esterni, specie nelle case con i terrazzi o con ampi balconi, la presenza di una tenda da sole è fondamentale per schermare i raggi solari e, di conseguenza, per creare delle zone d'ombra che siano decisamente più fresche e più vivibili specie d'estate nelle ore di punta. In più, la schermatura di una buona tenda da sole motorizzata tiene lontani gli sguardi indiscreti e può contribuire, spesso anche in maniera rilevante, a limitare i consumi elettrici nell'utilizzo dell'impianto di climatizzazione.Oltre alla funzionalità, la tenda da sole motorizzata deve pure rispondere a finalità estetiche al fine di potersi abbinare in maniera armonica al complesso abitativo. E non a caso in commercio ci sono tende da sole motorizzate non solo realizzate con diversi materiali, ma anche con diverse finiture. Nel dettaglio la, che sia automatizzata oppure a gestione manuale, ha nel telone il componente che fa la differenza, visto che questo deve offrire protezione dal sole e dalle intemperie. Oltre ad un telone di qualità, pure il telaio della tenda da sole deve essere di ottima fattura dato che questo deve andare a mantenere ed a sostenere il telone mantenendolo sempre ben teso.Dal comfort alla connettività, e passando per l'efficienza energetica e la sicurezza, anche grazie alla presenza dei sensori sopra citati, a fronte di una spesa un po' più alta rispetto a quella classica manuale, garantisce molteplici benefici anche perché, tra l'altro, le migliori si riescono a comandare a distanza ed in completa autonomia. Basta infatti essere muniti di uno smartphone dopo aver scaricato ed installato l'apposita app dedicata per il controllo e la gestione della tenda motorizzata. Grazie ai sensori, inoltre, la tenda motorizzata dura di più quanto, per esempio, in caso di forte vento scatta la chiusura automatica del telone. E lo stesso dicasi quando di sera non c'è radiazione solare. Al tramonto la tenda motorizzata, grazie al sensore di luce, si chiuderà infatti in automatico senza dover andare a programmare un intervento.