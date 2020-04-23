Soluzioni arredamento alternative per la casa
di Redazione
Le altre soluzioni per “salvare” lo spazioDal presupposto che abbiamo spiegato, il desiderio di ottimizzare lo spazio, è facile comprendere perchè scegliere un armadio sospeso o altre soluzioni che vanno a comporre una importante linea stilistica sviluppatasi di recente: questa va ad includere davvero qualsiasi ambiente della casa. Quando si cita un armadio la prima stanza che viene in mente è sicuramente quella da letto, ma la soluzione sospesa non riguarda soltanto quest’area della casa: esistono infatti mobili da bagno sospesi, o anche piani cucina strutturati secondo lo stesso principio. Il tutto con finalità estetiche e pratiche. Al di là di queste, quali possono essere altre soluzioni simili utili per risparmiare spazio? Sicuramente gli oggetti “a scomparsa” così definiti perché dotati di una specifica funzione salva-spazio. Un esempio perfetto in questo senso è la cucina a scomparsa, che vede l’integrazione tra un mobile – a parete o indipendente, non è una differenza sostanziale – ed un monoblocco in grado di ospitare gli elettrodomestici classici presenti in una cucina. Altro elemento molto utilizzato e diffuso che segue lo stesso principio è la panca-contenitore: utile in qualsiasi ambiente, dalla camera da letto alla cucina, fino al soggiorno, è un oggetto ottimo per completare il nostro arredamento ed unire a questa funzionalità quella del portaoggetti. L’elemento classico per il quale sono state ideate più soluzioni di questo tipo resta però certamente il letto: due delle tipologie più comuni sono di sicuro il divano letto ed il letto con contenitore. Quest’ultimo è strutturato secondo l’esatto principio della panca-contenitore: la parte sottostante al materasso diventa una vera e propria struttura di legno utilizzabile come contenitore.
Quando il contenitore è un ambientePassiamo adesso ad un diverso tipo di soluzioni che nel corso del tempo hanno preso piede sempre nella stessa ottica. L’arredamento non riguarda infatti solamente determinati oggetti che vanno a completare la stanza nella quale vengono posti, ma può essere anche molto di più: l’arredamento può diventare parte strutturale di un ambiente, andando di fatto a fondersi con esso e con la sua fisionomia. Due esempi calzanti per questo tipo di alternative sono il soppalco ed il sottoscala: due opposte declinazioni dello stesso principio per cui andiamo a ricavare un ambiente da uno spazio che in alternativa resterebbe inutilizzato e che in origine non era stato ideato per ospitare un luogo abitabile. Nel caso del sottoscala il nome descrive già alla perfezione l’ambiente, che dovrebbe essere vuoto: eppure sotto la rampa possiamo trovare uno spazio utilissimo, da sfruttare come stanzino o come contenuto multifunzione a seconda delle nostre esigenze. Per quanto riguarda il soppalco invece, si tratta di una soluzione veramente geniale che può essere messa in pratica in quasi tutti i tipi di appartamento: è una modalità molto utile per raddoppiare (non esattamente, ma quasi) una buona porzione dello spazio occupato da una stanza. Molto utilizzato per posizionare il letto, anche in questo caso le possibilità sono numerose.
