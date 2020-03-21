Attività SEO: perché è importante per un’azienda
21/03/2020
L’attività SEO può essere veramente molto importante per un sito internet. Essa si rivela particolarmente significativa se il tuo sito è stato creato a scopo promozionale. Molte aziende infatti decidono di far sentire la loro presenza sul web, in modo da avere la possibilità di raggiungere più clienti, in modo da avere l’opportunità di ampliare il loro raggio d’azione. Un’azienda oggi non può fare a meno di rivolgersi al web per farsi conoscere. Proprio per questo motivo non può fare a meno di rivolgersi a dei professionisti che garantiscano la possibilità di lavorare sul lato SEO, per migliorare il posizionamento di un sito fra le ricerche restituite dal motore di ricerca.
L’attenzione rivolta nei confronti degli utentiSe ti rivolgi ad un’agenzia SEO per chiedere il lavoro di un professionista, ti accorgerai che la linea che viene seguita in particolare da chi mette in pratica tutte le regole della SEO consiste nel creare un sito migliore, soprattutto più adatto per gli utenti. Infatti non bisogna pensare che la SEO riguardi soltanto i motori di ricerca. In maniera particolare bisogna rivolgere una certa attenzione nei confronti dell’utente, rendendo la sua esperienza di navigazione particolarmente significativa. Quando gli utenti sono soddisfatti dei contenuti di un sito, i motori di ricerca percepiscono questa soddisfazione e quindi tendono sempre di più a privilegiare le pagine web di un sito.
L’esplorazione di nuovi mercatiMettere in atto una giusta attività SEO significa avere la possibilità, come abbiamo già specificato, di ampliare il tuo raggio d’azione. D’altronde ricordati che il web è l’accesso più facilitato possibile ad un mercato sempre più globalizzato. Quindi potresti ritrovarti a scoprire nuovi mercati e ad intraprendere per la tua azienda una fase del tutto nuova.
Ottenere migliori tassi di conversionePerché la SEO è importante? È questo che stiamo cercando di scoprire, mettendo in evidenza quali sono i vantaggi che un’attività SEO praticata in maniera regolare ed efficace può avere. Attraverso il miglioramento del posizionamento nei risultati restituiti da Google, quando un utente effettua delle ricerche, hai la possibilità di arrivare ad un migliore tasso di conversione. Questo è particolarmente importante, se, attraverso il tuo sito internet, vuoi fidelizzare gli utenti, in modo che possano diventare clienti della tua azienda.
La costruzione della consapevolezza del marchioPosizionarsi nelle prime posizioni delle serp vuol dire anche fare brand awareness, ovvero riuscire a creare negli utenti una maggiore consapevolezza di un certo marchio. Gli utenti del web sono più disposti a fidarsi di un marchio che appare nei primi risultati di Google. A volte utilizzano i motori di ricerca per farsi un’idea di quali sono i migliori brand che possano corrispondere alle loro esigenze. Quindi cercano proprio quei marchi che hanno una buona presenza sul web. Ecco perché per le aziende che vogliono costruire una certa consapevolezza e una certa fidelizzazione intorno al loro brand è importante investire nella SEO.
L’essere più visibili sui social mediaLa SEO contribuisce ad avere un impatto più importante anche sui social media. Non si può trascurare l’importanza che oggi i social network hanno nell’esperienza degli utenti che navigano sul web. Dobbiamo anche pensare che si tratti di un rapporto bidirezionale, quello tra la SEO e i social. Infatti essere popolari sui social media rappresenta una direzione molto importante per la SEO e allo stesso tempo l’attività SEO porta ad avere più visibilità sulle reti sociali. Questo accade perché gli utenti di internet sono più propensi a mettere mi piace per esempio su Facebook su una pagina relativa ad un sito che si trova tra i primi risultati di ricerca rispetto invece ad una pagina che riguarda un sito i cui risultati non vengono restituiti nelle prime posizioni.
