Quali consumabili scegliere per la massima convenienza?
di Redazione
16/11/2019
I consumabili possono rendere più o meno conveniente l’uso di una certa periferica di stampa: tuttavia, scegliendo i prodotti dal miglior rapporto qualità e prezzo, è possibile adottare soluzioni convenienti.
I consumabili incidono sul costo di una stampanteDi fronte a certe promozioni, è facile lasciarsi tentare dal prezzo di acquisto particolarmente contenuto di una periferica di stampa: tuttavia, una scelta di questo tipo si rivela essere talvolta poco lungimirante, soprattutto se la sostituzione dei consumabili non fosse particolarmente conveniente, magari perché le cartucce o i toner sono contraddistinti da particolarità uniche. Certo, spesso si potrebbe pensare anche ad adottare soluzioni alternative per quanto riguarda la gestione dei consumabili, come per esempio, l’acquisto di un kit di inchiostro per ricaricare cartucce Epson o di altri brand, un approccio che talvolta può aiutare a ridurre in maniera sensibile la spesa da sostenere nel momento in cui questo materiale va sostituito. Tuttavia, ogni prodotto di questo tipo può presentare ovviamente aspetti positivi e negativi, i quali devono essere oggetto di un’attenta analisi, affinché sia possibile fare un acquisto davvero consapevole dei consumabili, evitando a questo proposito di procurarsi qualche cosa che non sia in linea con le proprie esigenze. In effetti, non tutte le cartucce – rispettivamente i toner – alternativi hanno caratteristiche che siano in grado di soddisfare i bisogni degli utenti, soprattutto di quelli più esigenti, magari per quanto riguarda l’immediata compatibilità o, ancora, la durata nel tempo o, infine, pure quel che riguarda la qualità di stampa offerta dall’inchiostro.
Quali sono le differenze tra i diversi tipi di consumabiliDando uno sguardo a quanto disponibile sul mercato, si possono individuare differenti tipologie di consumabili, tra le quali, non possiamo fare a meno di citare evidentemente quelli originali, seguiti poi dai compatibili e, ancora, quelli rigenerati: e ognuna di queste tipologie, ovviamente, presenta delle peculiarità uniche, che possono essere ideali per un utente, ma al contrario, non raccomandabili per un altro. I consumabili originali – come suggerisce il nome stesso – sono quelli prodotti dallo stesso fornitore della periferica di stampa: in questo senso, rappresentano spesso la scelta privilegiata di coloro i quali non vogliono in alcun modo mettere in conto il rischio di sperimentare qualsivoglia tipo di inefficienza, a partire dal corretto riconoscimento da parte della stampante, passando per la durata dell’inchiostro e la qualità di stampa. Tutto ciò, ovviamente, implica il pagamento di un certo livello di prezzo che, invece, non è richiesto per i consumabili compatibili o rigenerati, come del resto per i kit di ricarica, i quali però non sono appunto forniti dagli stessi produttori dell’hardware. Queste tipologie di consumabili, quindi, possono offrire una maggiore convenienza, tuttavia, è sempre bene scegliere attentamente il fornitore di questi prodotti, per evitare di procurarsi del materiale di scarsa qualità, magari senza garanzia circa la compatibilità effettiva o la sostituzione in caso di mancato riconoscimento.
Quale tipologia di cartucce o toner acquistare?Dopo aver fatto tutte queste considerazioni, quindi, vi state chiedendo quale possa essere l’acquisto ideale per le vostre esigenze? Se foste alla ricerca di una soluzione conveniente, aveste una certa dimestichezza nel confrontare specifiche tecniche e non fosse un problema indagare su eventuali errori di compatibilità – sempre a patto di scegliere un prodotto di qualità – dovreste privilegiare l’acquisto di consumabili compatibili o rigenerati, giacché sono una soluzione decisamente meno onerosa. Una cartuccia o un toner rigenerati, del resto, permettono di migliorare notevolmente la sostenibilità del vostro acquisto, perché ridurreste i rifiuti e, d’altro canto, permettereste di usare più volte il contenitore dell’inchiostro o della polvere, un aspetto da non sottovalutare in un’epoca storica in cui è necessario preservare l’ambiente. La vostra priorità è invece avere una stampante che non ponga mai problemi e approfittare del supporto clienti assicurato dai grandi produttori di periferiche di stampa? Allora dovreste scegliere in questo caso i consumabili originali, gli unici che vi possono offrire questo tipo di esperienza utente.
