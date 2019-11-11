Meglio lavorare di posizionamento sui motori di ricerca o di Google Ads?
11/11/2019
Sia l’attività di posizionamento sui motori di ricerca che quella che viene svolta su Google Ads assumono un’importanza davvero fondamentale per chi opera su internet. Spesso però ci si ritrova a chiedere se sia meglio lavorare attraverso il posizionamento sui motori di ricerca oppure se la scelta da fare è quella di investire in maniera focalizzata soltanto su Google Ads. In realtà è molto difficile rispondere a questa domanda e risolvere questo dubbio, senza analizzare alcuni fattori essenziali. Entrambe le attività possono essere piuttosto importanti, ma bisogna operare delle differenziazioni, per riuscire ad ottenere il successo sperato e raggiungere così degli obiettivi determinati. Chiariamo meglio la situazione.
Quando è meglio la SEONel momento in cui si punta alla realizzazione siti web, è chiaro che un ruolo di primo piano è occupato dalla SEO. In generale possiamo dire che l’attività SEO sarebbe da preferire quando si ha tempo per investire su un progetto a lungo termine, quando si vuole ottenere più traffico coinvolgendo non soltanto Google, ma tutti i motori di ricerca a disposizione. Inoltre sarebbe meglio rivolgersi all’attività di SEO quando abbiamo chiaro come la qualità dei contatti può essere un fattore da non sottovalutare e quando non vogliamo essere vincolati ad un budget giornaliero. In fin dei conti non bisogna dimenticare che l’uso di Google Ads comporta il pagamento di fatture con scadenza mensile. Quindi bisogna avere un certo budget a disposizione, perché oltre alle fatture vere e proprie bisogna pagare anche gli esperti che si occupano di consulenze per l’ottimizzazione delle campagne pubblicitarie. La SEO da questo punto di vista è migliore, perché può portare frutti nel corso di un periodo più lungo e l’imprenditore non si trova ad avere a che fare con delle scadenze mensili da pagare. C’è poi la questione dei contatti, altro elemento molto importante. Solitamente ci si affida a dei contatti che provengono da posizionamenti organici e che possano risultare migliori in termini di business rispetto a quei contatti che arrivano dalle campagne di Google Ads.
Quando è meglio Google AdsL’attività svolta attraverso Google Ads, a propria volta, può essere migliore in determinate occasioni. Per esempio può essere utile per attività a basso budget. Non dobbiamo dimenticare che la SEO richiede sempre tempo e il tempo spesso si traduce in termini di denaro. Spesso predominano le convinzioni sbagliate, secondo le quali si ritiene che è possibile fare un sito web investendo poco denaro. Non è assolutamente così, ecco perché non si deve sottovalutare nemmeno quanto può essere importante promuovere un sito web attraverso Google Ads. Google Ads può essere molto importante anche per attività che richiedono risultati immediati. Rispetto alla SEO è sicuramente molto più conveniente, perché la SEO implica l’aspetto di saper aspettare nel tempo. Invece con Ads si agisce con messaggi targettizzati che permettono di avere visibilità immediata. Da notare anche che Google Ads può essere molto utile anche per attività su cui non si ha una case history. A volte iniziare subito con un’attività SEO complessa può rivelarsi dispendioso soprattutto in termini di investimenti. D’altronde non è detto che i progetti SEO da condurre nel tempo riescano veramente a determinare delle conversioni in riferimento ad alcune specifiche tipologie di mercato. Google Ads, invece, da questo punto di vista, può essere importante perché permette di testare in maniera molto rapida il valore di una campagna pubblicitaria, per cercare di comprendere fin dall’inizio se lavorare su alcune determinate chiavi potrà portare ad avere successo o meno. Rispondere quindi alla domanda se è meglio Google Ads o lavorare di SEO implica il tenere in considerazione differenti elementi che possono essere molto variabili.
