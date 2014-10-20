Home Internet Più mi piace su Facebook e più visualizzazioni? Scrivi "auguri"

di Redazione 20/10/2014

Un piccolo trucco per iniziare con allegria la settimana. Come sanno ormai anche le pietre, i post che vediamo su Facebook non sono tutti quelli pubblicati dai nostri amici, bensì una selezione che Facebook fa al posto nostro, cercando di indovinare in nostri reali interessi. Non solo: anche l’ordina con cui appaiono sulla nostra timeline è decisamente falsato e non rispetta strettamente la cronologia con cui sono stati postati. Sarà capitato a tutti di rivedere più e più volte la simpaticissima foto di un nostro amico con un buffo cappello ritornare in cima alla time line più volte nel giro di una settimana, piacevole a vedersi come una peperonata. Non vi sarà sfuggito che quella foto continuava ad apparire in cima perché stava raccogliendo sempre nuovi commenti e nuovi “Mi piace”. Questo però è solo uno dei tanti criteri che usa Facebook per cercare di tenerci incollati al suo network: l’algoritmo esatto con cui la piattaforma seleziona e ordina i post non è mai stato svelato (oltre ad essere in costante evoluzione). Notizia degli ultimi giorni è che, tra i tanti criteri, ce n’è uno abbastanza bizzarro: basta che nel post ci sia la parola “Auguri”, perché il messaggio sia visualizzato pressoché da tutti in nostri amici, con buone possibilità di restare in cima alle timeline per parecchio tempo. Solo un semplice trucco per ottenere più Mi piace? Stiamo suggerendo un uso scorretto di questa parola al fine di “fregare” l’algoritmo di Facebook? Certo che no! Però tanto vale tenerlo presente e, se qualcuno vuole utilizzare questa tecnica per avere un po’ di visibilità in più per qualche post… in fin dei conti non farà che dare ragione a quel detto che per cui “Gli algoritmi esistono per essere ingannati!”. Più seriamente, discorso sulla timeline e sulla sua “genuinità” è molto complesso e molto attuale, visto che ora anche Twitter pare orientato ad adottare criteri simili a quelli di Facebook, rinnegando la sua storica politica squisitamente paritaria: finora, infatti, sulla nostra timeline di Twitter vediamo apparire TUTTI i tweet di TUTTE le persone che seguiamo, non appena vengono pubblicati e in stretto ordine cronologico. Se Twitter vuole cambiare le regole del gioco, cosa possiamo dirgli? Auguri!