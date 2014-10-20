5 trucchi per iniziare una giornata super produttiva

1. Saltiamo il primo caffé

2. Evitiamo di dire buon giorno al telefono

3. Adottiamo un buon rituale per l’igiene personale

4. Scriviamo una lista delle cose da fare

5. Sistemiamo lo spazio di lavoro

Sia che ci piaccia alzarci presto, sia che si odi il suono della sveglia, le prime cose che faremo appena svegli fisseranno il “mood” del resto della giornata. Possiamo saltare giù dal letto come se scappassimo da un terremoto, oppure possiamo utilizzare questi primissimi momenti per preparare una giornata più produttiva e meno stressante. Tutti conoscono l’importanza di un corretto approccio al sonno, ma è importante ricordare che la gestione del sonno non finisce quando spegniamo le sveglia: un buon inizio di giornata rappresenta (anche) i primo passo per innescare un corretto ciclo sonno-veglia. Come tutte le persone che lavorano o studiano, è importante imparare a dare la giusta priorità alle cose da fare. E’ come avere un super-manager dentro di noi che ci suggerisca cosa fare prima e cosa possiamo rimandare. Fare le scelte giuste è prioritario e, per ottenere questo risultato, dobbiamo avere la mente fresca e pronta a gestire qualsiasi situazione anche sotto pressione: quella che dovremo sostenere con i clienti, con i colleghi o con il professore dell’esame.Ok, può suonare come una bestemmia in Italia, specialmente in un momento in cui è richiesta la massima produttività ed il “boost” garantito dalla caffeina ci sembra insostituibile. Allora diciamo che non dobbiamo proprio rinunciarvi, però non assumiamolo come prima bevanda della giornata. Proviamo qualcos’altro, prima. Un tè (di quelli buoni), dell’acqua di cocco (possibilmente fresca), un semplice bicchiere di acqua effervescente o, meglio ancora, un bicchiere di acqua leggermente intiepidito al cui interno avremo spremuto il succo di un limone. Quest’ultima alternativa, in particolare, ci aiuterà a dare un ottimo calcio di inizio alla giornata, specialmente se avremo l’accortezza di non assumere altre bevande prima di un’ora.Appena sveglia, la prima cosa che fanno molti di noi è afferrare il telefono: mail, ultime notizie, Intagram, Facebook specialmente… molto male. Specialmente i social network hanno il potere di influenzare negativamente il nostro umore, caricandoci di stress sin da subito. Invece di compulsare lo smartphone, proviamo ad fare qualcos’altro, come prima cosa: un po’ di stretching, un piccolo balletto per iniziare con ironia ed energia la giornata oppure rifacciamo semplicemente il letto: provate e fateci sapere QUANTO ci si sente meglio.Qui ognuno è libero di scegliere il primo gesto da compiere: che sia una rigenerante doccia o un veloce e vigoroso lavaggio del viso. Ricordiamo solo che fissare questo momento in modo rituale aiuta il corpo a “sentire” quando è il momento di ricominciare a pompare energia. Particolare attenzione a questo rito la deve dedicare specialmente chi lavora o studia da casa che può essere invece portato a trascurarlo più facilmente.…e assegniamo a ognuna una priorità (da fare subito, con calma, bassa priorità). Questo aspetto è fondamentale per un freelance o un imprenditore: facciamo in modo di rivedere la lista ogni giorno, aggiustandola alle necessità del momento.Una postazione produttiva è di fondamentale importanza, sia che si lavori da casa, sia che si lavori in ufficio. L’ideale sarebbe pulire e riordinare la postazione ogni sera, prima di andar via. Se non siamo stati così compiti, ci tocca farlo la mattina seguente. Un posto di lavoro pulito e ordinato è tutto quello che la mente ci chiede per darsi da fare. Se vi va, potete introdurre qualche concetto di feng shui: i risultati non tarderanno ad arrivare.