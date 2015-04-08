Google voci di scalata a Twitter ed il social vola in borsa
di Redazione
08/04/2015
Nella giornata di ieri rumors incontrollati si sono diffusi in rete secondo cui Twitter sarebbe oggetto dell'interesse di due grandi player del mercato. Uno dei due sarebbe addirittura Google. In altre parole, secondo quanto riportato anche da briefing.com e immediatamente ripreso da quasi tutti i siti di informazione finanziaria online, Google sarebbe tentata dall'acquistare il social blu. Twitter per difendersi da tentativo di scalata avrebbe assunto una serie di consulenti e i bene informati fanno il nome Goldman Sachs come uno dei possibili alleati del social in questo tentativo. Gli interessati non hanno rilasciato alcun commento. Tuttavia proprio il rincorrersi frenetico di notizie relative a questa clamorosa acquisizione ha portato ad un incremento del valore in borsa di Twitter di oltre il 3.5% con un valore stimato di $52.62 per azione. L'interesse di Google nei confronti di Twitter nascerebbe dalla volontà di raggiungere quel successo nel campo dei social che Google+ ha solo parzialmente sfiorato. Twitter conta circa 288.000.000 di utenti mensili che sono un bottino che farebbero certamente gola alla casa di Mountain View. Non è la prima volta che rumors del genere attraversano la rete e nessuna delle voci fin qui circolate può essere realmente presa seriamente in considerazione, tanto più che nessuno degli interessati ha rilasciato un qualunque commento in merito. L'idea che Google possa acquistare Twitter rimane dunque suggestiva ma nulla di più, per adesso, che una voce circolata in ambienti non meglio identificati, tanto più che nono sono note le fonti. Nel frattempo l valore di Twitter è cresciuto di circa il 47% dall'inizio dell'anno raggiungendo un valore stimato di circa 33 milioni di dollari
