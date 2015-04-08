Home Apple Apple rimpiazza iPhoto con Foto

di Redazione 08/04/2015

La nuova App Foto messa in pista da Apple per sostituire la tanto odiata/amata iPhoto è uscita dal suo periodo di beta testing ed Apple la renderà disponibile con il prossimo aggiornamento di OSX Yosemite 10.10.3. La nuova App Foto porta con se molte novità ma l'idea di fondo che ha portato Apple ha sviluppare questa nuova App è quella non solo di rimpiazzare l'ormai datata iPhoto ma soprattutto rendere maggiormente omogeneo l'utilizzo di video e foto fra OSX, iPhone e iPad. La nuova app Foto è pensata per consentire a tutti i sistemi di condividere lo stesso insieme di strumenti di editing. Foto sarà anche maggiormanete integrata con iCloud Photo Library in modo tale che la sincronizzazione di video e foto anche ad alta qualità sia quasi simultanea su tutti i device. Questa era in realtà una delle funzionalità più attese dagli utilizzatori di iPhoto. Il modo in cui la vecchia app gestiva le librerie era tale da consumare una vagonata di spazio su disco. Con l'avvento di iCLoud Photo Library, le librerie possono anche essere conservate in cloud liberando spazio su disco, anche se con l'ovvio rovescio della medaglia che è quello di costringere gli appassionati ad un possibile upgrade dello spazio disponibile sul cloud. Foto era stata già annunciata a Giugno e rilasciata agli sviluppatori nel mese di Febbraio. Il ciclo di test si è dunque completato nei giorni scorsi e l'App verrà rilasciata già nel prossimo upgrade di Yosemite. La versione 10.10.3 del sistema operativo di Apple saluterà anche l'arrivo di oltre nuove 300 emoticons multiculturali, alcuni miglioramenti alla sicurezza di Safari e un upgrade dello stack di gestione delle connessioni wireless con un possibile migioramento delle performance.