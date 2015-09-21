Skype è offline, solo apparentemente...
di Redazione
21/09/2015
Calma gente, il blocco di Skype che sembrava aver messo ko le comunicazioni in tutto il mondo in fondo è solo apparente, o per lo meno quasi! La società responsabile dell’aggiornamento della connettività di Skype ha per l’appunto dichiarato:
"Some of you may experience problems with Skype presence and may not see online. We have detected an issue with the status settings of Skype. Affected users will not be able to change their status, their contacts will all show as offline and they will be unable to start Skype calls to them."Sebbene, infatti, l’icona che si visualizza sembra stia cercando disperatamente di sincronizzarsi e i contatti fino a pochi minuti prima del black out in linea, di colpo risultano disconnessi, se si prova a digitare e a scrivere il messaggio, questo arriva regolarmente al suo destinatario. Lo scambio tra colleghi, amici e parenti non è per il momento bloccato, anche se ci sono stati problemi di accesso e connessione. Di certo è che finché lo “status” degli utenti non verrà ripristinato le alternative sono tre: tentare la fortuna, provando a scrivere, sperando di essere letti, scrivere solo dopo essersi accertati per altre vie che la persona con cui si vuole o si deve parlare sia online, oppure disconnettere realmente il software di messaggistica istantanea preferito da molti e ripiegare su altri. Nulla da fare, invece, per chiamate e videochiamate. Da questo punto di vista il disagio permane. Call di lavoro annullate e rinviate, momenti rubati per salutare in video parenti lontani, con i quali vedersi è impossibile per colpa della distanza e sentirsi è difficile a causa del fuso orario, per oggi saltati, perché ad essere fuso è Skype! Il problema riguarderebbe i server. Nessun client sembra funzionare neppure le ultime versioni. È possibile verificare lo stato di risoluzione del problema al seguente link.
Articolo Precedente
App infette sull'App Store, Apple corre ai ripari
Articolo Successivo
Microsoft Band 2: ecco i primi rendering