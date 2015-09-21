Microsoft Band 2: ecco i primi rendering
di Redazione
21/09/2015
Microsoft Band 2 dovrebbe essere mostrato al mondo nel prossimo evento organizzato dalla casa di Redmond e previsto per il prossimo 6 ottobre. Il nuovo dispositivo indossabile, un mix tra smartwatch e fitness tracker, tornerà tra qualche giorno al centro dei riflettori, ma intanto ci si può fare un’idea tramite alcuni rendering finiti in rete tramite il sito ‘MicrosoftInsider.es’. Stando a quanto riportato da questo portale, il nome in codice del nuovo Microsoft Band è ‘Envoy’ e sarebbe dotato di display curvo. Microsoft Band 2, dando per buono quanto mostrano i rendering, ha delle finiture in metallo ai lati, mentre l’alloggiamento della batteria si troverebbe nella parte inferiore del display. Il tasto ‘Setup’, invece, sarà ancora una volta su uno dei due lati del dispositivo. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli “costruttivi” del prodotto, ma quanto ai sensori dovrebbero essere gli stessi del precedente modello. Tra poco più di due settimane, comunque, Microsoft Band 2 sarà presentato al grande pubblico e potremo finalmente apprezzarne tutte le sfaccettature. Una delle novità più succose attese per il 6 ottobre, sarà comunque relativa alla distribuzione del dispositivo, che dovrebbe essere disponibile su un maggior numero di mercati rispetto al modello precedente. Micorosft Band 2 sarà venduto in tutti i Paesi in cui è prevista la distribuzione dei prodotti Surface, inclusi Spagna, Francia, Italia e Germania. Non sono da escludere, in attesa della presentazione ufficiale, altri leak.
