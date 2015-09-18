Amazon Fire arriva a fine mese: costerà meno di 60 euro

“Facciamo un altro passo avanti verso il nostro obiettivo di offrire prodotti di qualità superiore a prezzi accessibili con il nuovo tablet a meno di 60€ - dichiara Jeff Bezos, CEO di Amazon - Il nuovo Fire integra un processore quad-core, è incredibilmente resistente, ed è sostenuto dall’ecosistema di contenuti di Amazon. Fire stabilisce un nuovo standard qualitativo per ciò che un cliente può aspettarsi da un tablet economico.”

sarà in vendita a fine settembre anche in Italia: si tratta del nuovo tablet diche promette di essere più veloce del Samsung Tab 3 Lite e più robusto dell’iPad Air. Le prime indiscrezioni parlavano di un tablet in vendita a 50 euro, ma il prezzo ufficiale sarà di 59,99 e in Italia si può già preordinare da oggi, anche se le consegne arriveranno solo a fine mese. Pur trattandosi dunque di un dispositivo di fascia bassa, la dotazione non è affatto male: il processore è un quad-core a 1,3 GHz (potenza di calcolo due volte superiore al Samsung Tab 3 Lite), lo schermo invece un 7 pollici, IPS, con risoluzione 1224x600 pixel. La scocca è in plastica robusta, i bordi sono arrotondati e nei test di caduta ha avuto ottimi risultati, tanto da renderlo il tablet perfetto per i bambini.Il sistema operativo è una versione personalizzata di Android, che se da un lato rappresenta un limite per i più grandi, dall’altro garantisce la sicurezza e la selettività dei contenuti per i bambini. Giochi e applicazioni presenti sullo store Amazon sono selezionate con cura, ma non mancheranno contenuti per i più grandi, come 38 milioni di brani musicali e tantissimi libri. L’obiettivo dichiarato di Bezos, infatti, è quello di vendere un tablet economico e poi convincere gli utenti ad acquistare giochi e app, monetizzando di più da questo aspetto. L’interfaccia del sistema operativo ribattezzato “Bellini” è più simile a quella di un magazine digitale, che consente così la navigazione e lo shopping tra i contenuti molto intuitivo. Non è un caso, infatti, che Amazon abbia deciso di installarlo anche sugli altri tablet in produzione. Non mancano le due fotocamere, una anteriore di tipo VGA e quella posteriore da 2 Megapixel. La memoria è sincronizzabile con il cloud Amazon, ma c’è anche uno slot per espanderla fino a 128 GB tramite scheda SD.