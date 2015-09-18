Amazon Fire arriva a fine mese: costerà meno di 60 euro
di Redazione
18/09/2015
“Facciamo un altro passo avanti verso il nostro obiettivo di offrire prodotti di qualità superiore a prezzi accessibili con il nuovo tablet a meno di 60€ - dichiara Jeff Bezos, CEO di Amazon - Il nuovo Fire integra un processore quad-core, è incredibilmente resistente, ed è sostenuto dall’ecosistema di contenuti di Amazon. Fire stabilisce un nuovo standard qualitativo per ciò che un cliente può aspettarsi da un tablet economico.”Il sistema operativo è una versione personalizzata di Android, che se da un lato rappresenta un limite per i più grandi, dall’altro garantisce la sicurezza e la selettività dei contenuti per i bambini. Giochi e applicazioni presenti sullo store Amazon sono selezionate con cura, ma non mancheranno contenuti per i più grandi, come 38 milioni di brani musicali e tantissimi libri. L’obiettivo dichiarato di Bezos, infatti, è quello di vendere un tablet economico e poi convincere gli utenti ad acquistare giochi e app, monetizzando di più da questo aspetto. L’interfaccia del sistema operativo ribattezzato “Bellini” è più simile a quella di un magazine digitale, che consente così la navigazione e lo shopping tra i contenuti molto intuitivo. Non è un caso, infatti, che Amazon abbia deciso di installarlo anche sugli altri tablet in produzione. Non mancano le due fotocamere, una anteriore di tipo VGA e quella posteriore da 2 Megapixel. La memoria è sincronizzabile con il cloud Amazon, ma c’è anche uno slot per espanderla fino a 128 GB tramite scheda SD.
Articolo Precedente
Microsoft Band 2: ecco i primi rendering
Articolo Successivo
Pinterest ed Instagram i più utili per promuovere i ristoranti
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020