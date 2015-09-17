Pinterest ed Instagram i più utili per promuovere i ristoranti

Cosa cercano i clienti sulla pagina Instagram di un ristorante? Le persone cercano di stimolare i sensi e le foto di piatti deliziosi si prestano egregiamente. E’ fondamentale che le immagini o i video pubblicati siano irresistibili perché il cliente li assocerà al brand

Cosa si può offrire ai clienti attraverso la pagina Instagram di un ristorante? In primo luogo, il cibo, servito con colori brillanti, arte e creatività. Poi, la promessa di vivere momenti piacevoli nel ristorante pubblicando foto di clienti che si divertono in sala. Con gli hashtag, è inoltre possibile condividere i momenti piacevoli. Infine, la complicità. Video e foto che mostrano il lato nascosto di un locale faranno senza dubbio la differenza: significa infatti mostrare da dove nasce la magia di un piatto. Obiettivo? Creare una community e rinforzare l’immagine del marchio

Cosa offre Instagram alla strategia di marketing di un ristorante? Prima di tutto, l’aspetto più interessante di Instagram è che permette di promuovere il ristorante in modo dinamico, vivo e spontaneo. Si tratta di una piattaforma con un approccio mobile che consente di elaborare strategie per avere un impatto molto rapido. Il movimento costante permette inoltre di innovare e di verificare le operazioni con maggiore facilità rispetto agli altri canali

Dar prova di trasparenza Come tutto in marketing, utilizzare Instagram comporta anche delle regole. Una simile apertura porta talvolta le struttura ad abusare del mezzo, è quindi importante conoscere la differenza tra proporre contenuti e infastidire gli utenti. La risposta è molto rapida, se saturate il vostro account con foto e informazioni, si noterà

The Fork, brand di TripAdvisor e piattaforma specializzata nella prenotazione di ristoranti in Europa con oltre 24.000 ristoranti e più di 6.000.000 di utenti al mese, ha appena rilasciato una serie di linee guida utili ai ristoranti per promuovere il proprio brand attraverso i social e la rete. Il punto di partenza di The Fork nella propria analisi è uno studio di Pew Research secondo il quale Instagram e Pinterest sono i due social che negli ultimi tre anni hanno registrato uno crescita maggiore. Una notizia interessante per i ristoranti che possono utilizzare le foto dei piatti e la condivisione delle ricette per fornire ai propri utenti un'informazione visivamente accattivante dei propri prodotti. Secondo Webstagram, sono 90 milioni le foto attualmente associate all'hashtag #food. Numeri che ben fanno comprendere quanto i ristoranti possano trarre vantaggio da piattaforme come Pinterest e Instagram che proprie sulla condivisione delle foto fondano il loro funzionamento. Interessante il caso di Carmel Winery, ristorante israeliano che propone un menu servito in stoviglie speciali che permettono di scattare foto dei piatti di qualità professionale, e un corso professionale di fotografia alimentare. Con questo accorgimento il ristorante si è procurato circa 400.000 dollari di promozione gratuita grazie alla visibilità in tutto il mondo. quattro dunque i punti centrali su cui focalizzare la propria attenzione secondo The Fork: