Home Gadget e Curiosità Roomba980 l’iRobot con wifi integratato

Roomba980 l’iRobot con wifi integratato

di Redazione 17/09/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Sempre di corsa per non rischiare di far tardi a lavoro, soprattutto al mattino, è facile perdere di vista piccole regole che mantengono l’ordine e la pulizia tra le mura domestiche. Rendere meccaniche attività come il passare l’aspirapolvere o detergere i pavimenti, durante i giorni feriali, è un’abilità che in pochi riescono a conciliare con gli altri impegni della settimana, a meno che a farlo non sia una macchina per l’appunto! Per ottimizzare e mantenere pulite le superfici calpestabili della casa, almeno a colpo d’occhio, ormai da un po’ di tempo ci si affida, infatti, a robot, programmati proprio per svolgere queste funzioni. Basta accenderlo e via, fa tutto da solo, o almeno quel che può! L’azienda riconosciuta leader nel settore è iRobot, che introduce nella gamma dei suoi modelli, “minesweeper” Roomba 980, il robot aspirapolvere dotato di wifi. Può essere comandato a distanza attraverso l’App, disponibile sia per iPhone che per Android, è provvisto di un sensore per gestire al meglio il raggio d’azione e la traiettoria da seguire e di una fotocamera a bassa risoluzione per effettuare una mappatura della stanza. In questo modo la pulizia degli ambienti è ottimizzata e il movimento non è casuale, ma avviene anche su linee parallele. La funzione “Carpet Boost” aggiunge potenza alle prestazioni ed è indicata per agire negli spazi difficili e anche sui tappeti. [youtube http://www.youtube.com/watch?v=tZ0bq-jIg-o] Rispetto ai precedenti Roomba, il 980 ha un’autonomia maggiore che arriva a garantire la pulizia di un intero appartamento con un’unica ricarica. Per chi è attratto da questo disco rotante pulitore e assapora già la comodità di averlo “tra i piedi” dovrà accettare il prezzo di 899$ e pensare che anche se la tasca non avrà risparmiato, almeno in stress e stanchezza si sarà di sicuro guadagnato. In alternativa si potrà ripiegare sui precedenti Roomba 780 e 880, il cui costo è previsto scenderà.