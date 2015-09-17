Facebook introduce Signal in aiuto di giornalisti e blogger

Facebook vuole davvero che il social diventi anche una fonte inesauribile di informazione per i propri utenti e in special modo per coloro che fanno della comunicazione una professione, primi fra tutti giornalisti e blogger. Oggi la società di Zuckerberg annuncia Signal, piattaforma nata con il preciso obiettivo di aiutare giornalisti e professionisti dell'informazione nel trovare facilmente le notizie di maggiore interesse del pubblico in modo da poterle utilizzare all'interno dei vari media. Signal non è ancora disponibile per il pubblico italiano, ma per i giornalisti che vogliono restare informati sui futuri sviluppi della piattaforma e sulla disponibilità per l'Italia, il link di riferimento è https://www.facebook.com/facebookmedia/get-started/signal oppure il gruppo su Facebook https://www.facebook.com/groups/media.publishers. La piattaforma offre diversi servizi. Il primo e probabilmente il più importante è relativo alla possibilità di individuare gli argomenti di tendenza e visualizzare i contenuti relativi. In questo modo Facebook spera di fornire ai giornalisti una fotografia aggiornata di cosa succede di importante nel mondo nell'arco delle 24 ore. Il secondo servizio assomiglia al primo ma fornisce una vista di insieme sulle persone che in un dato momento sono popolari all'interno di una conversazione. Così se un personaggio pubblico risulta menzionato in molte conversazioni, è estramente probabile che possa conquistare il primo posto in questa speciale classifica Il terzo servizio è relativo ad Instagram, social che Signal sfrutterà per consentire ai giornalisti di individuare post pubblici relativi ad uno specifico hashtag o ad un luogo. Tutti i contenuti individuati come interessanti da parte dei giornalisti, potranno essere salvati sotto forma di "collezione" in modo da poter essere utilizzati in seguito all'interno del proprio stream o sui media di pubblicazione