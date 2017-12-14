Microsoft si allea con Reddit per migliorare le ricerche su Bing
di Redazione
14/12/2017
Bing e Reddit: miglioramenti per le immaginiDal canto suo, Bing farà in modo che emergano dal database di Reddit le domande e risposte più importanti giorno per giorno, oltre a risposte in tema provenienti dai thread generali, oltre ai botta e risposta delle sessioni AMA. La collaborazione tra Reddit e Microsoft consentirà anche di effettuare importanti ottimizzazioni a livello di immagini e inoltre consentirà di ottenere risposte più appropriate in base alle ricerche effettuate in precedenza. E non è tutto, perché il riconoscimento degli oggetti renderà più semplici le ricerche nelle foto stesse.
.@AlexisOhanian announcing our partnership with @Microsoft and @Bing at today’s Everyday AI event. Stay tuned for more info! #microsoftai pic.twitter.com/mjTYQ1tcMW— Reddit (@reddit) 13 dicembre 2017
