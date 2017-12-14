Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Microsoft si allea con Reddit per migliorare le ricerche su Bing

Redazione Avatar

di Redazione

14/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Microsoft si allea con Reddit per migliorare le ricerche su Bing
Microsoft lavorerà in partnership con Reddit per sfruttare l’intelligenza artificiale nelle ricerche su Bing. L’annuncio è stato dato dallo stesso Alexis Ohanian, co-fondatore di Reddit, piattaforma di social news, durante la conferenza Everyday AI. In sostanza, il colosso di Redmond sfrutterà tutte le potenzialità dell'intelligenza artificiale per integrare i contenuti di Reddit nelle ricerche del proprio motore. La notizia è stata confermata anche da Microsoft tramite un post sul proprio blog nel quale si legge che l’integrazione di Reddit in Bing consentirà agli utenti di ottenere risposte alle proprie domande in maniera più facile e veloce. Già nella pagina iniziale, dunque, gli utenti che si serviranno del motore Microsoft avranno la possibilità di verificare meglio le risposte grazie all’impiego delle reti neurali.

Bing e Reddit: miglioramenti per le immagini

Dal canto suo, Bing farà in modo che emergano dal database di Reddit le domande e risposte più importanti giorno per giorno, oltre a risposte in tema provenienti dai thread generali, oltre ai botta e risposta delle sessioni AMA. La collaborazione tra Reddit e Microsoft consentirà anche di effettuare importanti ottimizzazioni a livello di immagini e inoltre consentirà di ottenere risposte più appropriate in base alle ricerche effettuate in precedenza. E non è tutto, perché il riconoscimento degli oggetti renderà più semplici le ricerche nelle foto stesse.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Nowave: nasce la startup italiana che produce occhiali anti luce blu, fondendo design e attenzione alla cura degli occhi

Articolo Successivo

Perché conviene acquistare nei negozi virtuali?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Microsoft compra la startup Semantic Machines: nuovi assistenti virtuali in arrivo

Microsoft compra la startup Semantic Machines: nuovi assistenti virtuali in arrivo

21/05/2018

Xbox One X: ufficiale supporto mouse e tastiera, ma non solo

Xbox One X: ufficiale supporto mouse e tastiera, ma non solo

04/09/2017

Microsoft gaming: bene le vendite software, male con l’hardware

Microsoft gaming: bene le vendite software, male con l’hardware

22/07/2017