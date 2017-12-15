Nowave: nasce la startup italiana che produce occhiali anti luce blu, fondendo design e attenzione alla cura degli occhi
di Redazione
15/12/2017
Trascorrere molte ore davanti a uno schermo può provocare diversi problemi e i primi a pagarne le conseguenze sono i nostri occhi che possono ritrovarsi affaticati, stanchi e arrossati. Questo è dovuto alla luce blu, una luce emessa da tutti i dispositivi tecnologici e dalle lampadine a led, che oltre a essere la causa dell’arrossamento e dell’affaticamento della vista, può rappresentare anche “la miccia” che accende altre problematiche, tra cui mal di testa e insonnia (e nei casi più gravi può portare anche alla maculopatia, una patologia più seria). Una startup italiana, che vede alla guida Gino Repetto (41 anni, con un’esperienza pluriennale nel settore farmaceutico ed ottico) e Mauro Piras (28 anni, esperto di marketing), ha preso consapevolezza di questa situazione e ha ideato una soluzione che si propone di risolvere queste complicazioni. Si tratta dell’azienda nowave, che grazie agli occhiali che produce, si dimostra come una soluzione di design alle problematiche che derivano dall’esposizione prolungata alla luce blu: i loro occhiali Anti Luce Blu, UV (99%) e Anti riflesso HMC, infatti, bloccano le onde nocive donando immediato sollievo agli occhi. “L’idea - racconta Mauro Piras co-founder di nowave, che vede 4 persone nel team - è nata per risolvere un problema quotidiano che riguarda la maggior parte dei professionisti di tutto il mondo: l’utilizzo prolungato di schermi a LED. Non solo, però: anche gli studenti, che sempre più preferiscono leggere e studiare sui dispositivi digitali, i gamers e, infine, anche gli amanti delle serie TV, possono essere ‘vittime’ dell’esposizione prolungata alla luce blu. Analizzando il contesto ci siamo accorti che sul mercato mancava un prodotto che unisse qualità dei materiali con un design accattivante e molto ricercato: un prodotto utile, sicuro e anche piacevole esteticamente, capace di incontrare anche le esigenze di un pubblico attento alla cura del proprio look. Questa presa di coscienza ci ha portato alla creazione di nowave, la nostra creatura imprenditoriale, che è attiva da poco più di un anno. I nostri occhiali, inoltre, hanno un costo finale irrisorio rispetto al prezzo di un’ottica tradizionale (parliamo di un costo medio pari a 60€) perché sfruttiamo la cosiddetta filiera corta, dato che non ci avvaliamo di magazzini, agenti, ottiche. La nostra distribuzione, infatti, avviene solo online, attraverso il sito web e attraverso il canale Amazon, in tutta Europa. Non ci sono intermediari tra noi ed il cliente, né intermediari a monte tra la produzione e noi e questo ci consente di abbattere molti costi.”
L’importanza del design: “L’attenzione alla salute degli occhi e l’attenzione al design si uniscono nei nostri prodotti”“Sul mercato - racconta Gino Repetto co-founder di nowave - esistevano già alcune soluzioni, ma i produttori si erano poco concentrati sul design degli occhiali e spesso questi accessori risultavano poco adatti ad essere indossati sul posto di lavoro o in altre situazioni meno formali: noi, invece, abbiamo scelto di coniugare utilità ed estetica e di dare vita a un prodotto che potesse rispondere anche all’esigenza di un pubblico attento all’estetica e non solo alla parte connessa all’utilità effettiva dell’accessorio. Questa linea aziendale che abbiamo sviluppato - continua Gino - ci ha premiato, in quanto abbiamo oltre 10mila clienti. L’80% del fatturato proviene dal mercato italiano, il 15% da quello Europeo e il 5% da un mercato extra UE. Nel mese di Giugno 2017 abbiamo aperto anche il primo store monomarca a Genova. Inoltre, per il 2018 abbiamo in programma di avviare la vendita anche degli occhiali graduati anti luce blu online e prevediamo la creazione di un nuovo network di distribuzione dei nostri prodotti attraverso le ottiche tradizionali ma sempre senza ulteriori intermediari e quindi senza incidere sui costi.” %CODE37%
