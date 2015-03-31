WhatsApp chiamate vocali per Android disponibili senza invito

Infine le chiamate vocali sono arrivate su Android per tutti e senza inviti. Facebook e WhatsApp stavano sperimentando già da tempo il servizio ma la beta era attivabile soltanto ricevendo un invito da qualcuno che a sua volta aveva già attivato la funzionalità. Da oggi la limitazione è stata rimossa e lentamente il servizio verrà reso disponibile a tutti gli smartphone con sistema operativo Android. L'attivazione non sarà immediata per tutti ma avverrà gradualmente anche se in un periodo di tempo che si ritiene debba essere abbastanza limitato. La nuova funzione mostra un'icona con la classica forma del telefono sul lato alto dello schermo di WhatsApp. Iniziare una telefonata è semplicissimo, basta selezionare il contatto ed automaticamente la telefonata avrà inizio. In modalità 3G, 4G o LTE il credito verrà scalato da quello disponibile tramite il contratto stipulato con il proprio fornitore. Telefonando invece tramite una connessione ADSL non ci saranno ulteriori addebiti. In rete però circola già qualche maleintenzionato che sfruttando l'hype generato dalla notizia e dalla precedente modalità limitata da inviti sta inviando falsi messaggi di testo contenenti un invito per l'attivazione. Diffidate, potrebbe trattarsi di phishing ovvero di qualcuno che cerca di rubarvi qualche dato. Per gli utenti iOS la funzione non è ancora disponibile, ma stando a quanto dichiarato potrebbe arrivare presto