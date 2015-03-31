Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

WhatsApp chiamate vocali per Android disponibili senza invito

Redazione Avatar

di Redazione

31/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
WhatsApp chiamate vocali per Android disponibili senza invito

Infine le chiamate vocali sono arrivate su Android per tutti e senza inviti. Facebook e WhatsApp stavano sperimentando già da tempo il servizio ma la beta era attivabile soltanto ricevendo un invito da qualcuno che a sua volta aveva già attivato la funzionalità. Da oggi la limitazione è stata rimossa e lentamente il servizio verrà reso disponibile a tutti gli smartphone con sistema operativo Android. L'attivazione non sarà immediata per tutti ma avverrà gradualmente anche se in un periodo di tempo che si ritiene debba essere abbastanza limitato. La nuova funzione mostra un'icona con la classica forma del telefono sul lato alto dello schermo di WhatsApp. Iniziare una telefonata è semplicissimo, basta selezionare il contatto ed automaticamente la telefonata avrà inizio. In modalità 3G, 4G o LTE il credito verrà scalato da quello disponibile tramite il contratto stipulato con il proprio fornitore. Telefonando invece tramite una connessione ADSL non ci saranno ulteriori addebiti. In rete però circola già qualche maleintenzionato che sfruttando l'hype generato dalla notizia e dalla precedente modalità limitata da inviti sta inviando falsi messaggi di testo contenenti un invito per l'attivazione. Diffidate, potrebbe trattarsi di phishing ovvero di qualcuno che cerca di rubarvi qualche dato. Per gli utenti iOS la funzione non è ancora disponibile, ma stando a quanto dichiarato potrebbe arrivare presto whatsapp-chiamate-vocali-android

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

LG G4 lancio previsto per il 28 Aprile

Articolo Successivo

Amazon Home Services ti trova l'idraulico o l'elettricista

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020