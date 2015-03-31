Amazon Home Services ti trova l'idraulico o l'elettricista
di Redazione
31/03/2015
Amazon lancia Home Services il servizio di cui già vi avevamo dato qualche anticipazione nel mese di Novembre 2014. Da oggi sul marketplace di Amazon è possibile anche ricercare i servizi di un professionista, ad esempio un elettricista, un'impresa di pulizie, un idraulico ed in generale qualunque altro tipo di servizio professionale di tipo manuale o comunque dove sia necessaria la presenza di una persona fisica. La differenza rispetto al passato è enorme, poiché stiamo parlando della vendita di servizi e non di beni materiali. Home Services era già attivo in beta dalla fine del 2014 ed oggi viene rilasciato ufficialmente al grande pubblico con una disponibilità di oltre 700 differenti tipologie di servizio in 41 stati americani. Home Services sarà rappresentato da una nuova categoria sullo store di Amazon dove si potranno ricercare specialisti di ogni settore. La difficoltà principale nell'erogare questo tipo di servizio sarà costituita dal verificare che i professionisti siano realmente adatti al lavoro per cui si propongono. Amazon tuttavia garantisce la restituzione del compenso in caso di mancata soddisfazione del cliente oppure il rifacimento dei lavori. I clienti verificati potranno inoltre recensire il lavoro dei professionisti innescando un meccanismo di rating che in altri casi ha già offerto sufficienti garanzie. Per dare il via ad Home Services Amazon ha lavorato in stretta collaborazione con agenzie locali ma anche con servizi online dalla già comprovata esperienza nel settore come TaskRabbit. Il servizio in Italia non è ancora disponibile e non sembra esserci una data fissata per il rilascio in paesi diversi dagli Stati Uniti. Se e quando dovesse arrivare anche in Italia sicuramente rappresenterebbe un cambio epocale all'interno del mercato degli artigiani
