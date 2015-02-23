Apple: due data center Green in Europa
23/02/2015
Apple ha annunciato oggi un piano da 1.7 milioni di euro che mira a portare in Count Galway in Irlanda e nella regione dello Jutland in Danimarca due data center interamente alimentati da energie rinnovabili. I due nuovi data center supporteranno servizi come lo store di iTunes, l'App Store, iMessage, Maps e Siri per i clienti Europei.
"Siamo grati per il costante successo di Apple in Europa e siamo orgogliosi che il nostro investimento sostenga le comunità in tutto il continente"ha detto Tim Cook.
"Questo nuovo e significativo investimento rappresenta ad oggi il progetto più importante di Apple in Europa. Siamo lieti di espandere le nostre attività, creando occupazione locale con centinaia di posti di lavoro e introducendo alcuni dei nostri progetti più evoluti in termini di edifici green".Secondo quanto riportato dal comunicato stampa ufficiale, Apple con i suoi prodotti alimenta un mercato di 672.000 posti di lavoro, 530.000 dei quali grazie allo sviluppo di app per iOS. Dalla nascita dell'app store ad oggi, sarebbero stati distribuiti 6.6€ miliardi attraverso la vendita delle applicazioni iOS nel mondo. Entrambi i data center saranno alimentati interamente da energie rinnovabili e totalmente eco-compatibili. Inoltre Apple lavorerà fianco a fianco con i partner locali per sviluppare ulteriormente la produzione di energia pulita e rinnovabile da poter utilizzare anche in futuro. I due data center misureranno 166.000 metri quadrati ciascuno e saranno pienamente operativi nel 2017. Il data center che vedrà la luce in Irlanda sfrutterà il recupero di un terreno precentemente utilizzato per la coltivazione di specie non autoctone e provvederà al ripristino degli alberi originari della foresta di Derrydonnel. Il progetto sarà aperto alle comunità locali e prevede un'attenzione particolare per le scuole e spazi percorribili a piedi dagli abitanti del luogo. Il progetto Danese in Viborg verrà sviluppato eliminando la necessità di generatori aggiuntive grazie alla sua collocazione abbastanza vicina ad una delle stazioni elettriche più grandi della Danimarca. Il calore prodotto in eccesso sarà recuperato e riutilizzato per riscaldare le abitazioni della vicina comunità.
