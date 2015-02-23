Aggiornamento per WhichApp focus su stabilità e usabilità
"L'obiettivo primario è innanzitutto quello di rendere mature e solide le singole app per piattaforma per poi dedicarci ad ampliare il raggio di utilizzo di WhichApp".spiega Vincenzo Galizia, Asset Consulting Service Managing Director.
"La concorrenza e i nostri competitors ci obbligano ad offrire un'app assolutamente perfetta, priva di bugs. Proprio per questo il nostro lavoro è meticoloso e richiede tempo per mettere in pratica nuove idee e funzionalità"Focus dunque su affidabilità e stabilità ma all'interno di questa nuova release gli sviluppatori italiani non hanno tralasciato di concentrarsi anche sull'user experience. Rinnovata la grafica in tutti gli ambienti, Chat, Scopri Amici e profilo utente. È stata introdotta anche la possibilità di eliminare il proprio account direttamente dall'app. Fra le funzioni più apprezzate dagli utenti sicuramente a fare la parte da leone è il traduttore simultaneo intelligente che consente di chattare in 10 lingue diverse: Cinese, Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo, Arabo, Spagnolo, Portoghese, Giapponese. Si può digitare il testo nella propria lingua ed inviarlo ad un amico. WhichApp penserà a recapitarlo nella lingua parlata dal proprio contatto. Con un tap sul messaggio tradotto si visualizzerà il messaggio originale. Due gli ambienti supportati Chat classica: che consente di inviare messaggi e condividere lo status, e Chat Ghost l'ambiente nel quale condividere i momenti "mordi e fuggi" con testo e foto che si autodistruggono dopo qualche tempo dalla visualizzazione (è possibile scegliere tra 5, 10 e 15 secondi). Questa nuova versione migliora la stabilità della release precedente e fa compiere a WhichApp un ulteriore passo avanti ad un'App colma di funzioni innovative, programmata totalmente in Italia ed in grado di competere sul piano della tecnologia con i concorrenti più blasonati.
