Aggiornamento per WhichApp focus su stabilità e usabilità

23/02/2015

WhichApp l'app totalmente italiana che mette in comunicazione circa 170.000 utenti e conta una media di oltre 1 milione e 500 mila messaggi scambiati rilascia un aggiornamento importante teso a migliorare l'usabilità e la stabilità per le diverse piattaforme. WhichApp, nata appena ad Agosto 2014 come risposta italiana a WhatsApp, nel tempo ha saputo conquistarsi, con le sue funzionalità innovative, il favore del pubblico. Questa nuova release mira ha stabilizzare maggiornamente l'app rendendola pienamente matura per le piattaforme di riferimento
"L'obiettivo primario è innanzitutto quello di rendere mature e solide le singole app per piattaforma per poi dedicarci ad ampliare il raggio di utilizzo di WhichApp".
spiega Vincenzo Galizia, Asset Consulting Service Managing Director.
"La concorrenza e i nostri competitors ci obbligano ad offrire un'app assolutamente perfetta, priva di bugs. Proprio per questo il nostro lavoro è meticoloso e richiede tempo per mettere in pratica nuove idee e funzionalità"
Focus dunque su affidabilità e stabilità ma all'interno di questa nuova release gli sviluppatori italiani non hanno tralasciato di concentrarsi anche sull'user experience. Rinnovata la grafica in tutti gli ambienti, Chat, Scopri Amici e profilo utente. È stata introdotta anche la possibilità di eliminare il proprio account direttamente dall'app. Fra le funzioni più apprezzate dagli utenti sicuramente a fare la parte da leone è il traduttore simultaneo intelligente che consente di chattare in 10 lingue diverse: Cinese, Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Russo, Arabo, Spagnolo, Portoghese, Giapponese. Si può digitare il testo nella propria lingua ed inviarlo ad un amico. WhichApp penserà a recapitarlo nella lingua parlata dal proprio contatto. Con un tap sul messaggio tradotto si visualizzerà il messaggio originale. Due gli ambienti supportati Chat classica: che consente di inviare messaggi e condividere lo status, e Chat Ghost l'ambiente nel quale condividere i momenti "mordi e fuggi" con testo e foto che si autodistruggono dopo qualche tempo dalla visualizzazione (è possibile scegliere tra 5, 10 e 15 secondi). Questa nuova versione migliora la stabilità della release precedente e fa compiere a WhichApp un ulteriore passo avanti ad un'App colma di funzioni innovative, programmata totalmente in Italia ed in grado di competere sul piano della tecnologia con i concorrenti più blasonati.
