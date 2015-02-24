Caricamento...

Apple: in arrivo emoticon multi-etniche e sessualmente varie

Redazione Avatar

di Redazione

24/02/2015

Apple sta lavorando per la costruzione di un set di emoticon più aderente alla realtà della nostra società. Il nuovo set di emoticon, secondo quanto riportato da 9to5Mac, terrà in considerazione il colore della pelle e l'orientamento sessuale degli utenti. Le nuove emoticon potrebbero arrivare insieme all'aggiornamento dei sistemi desktop e mobile. È possibile dunque che le prossime emoj di Apple siano progettate per raffiguare diverse tonalità del colore della pelle, allo stesso modo si potrebbero aggiungere icone di coppie dello stesso sesso o coppie senza bambini. L'aggiornamento per adesso sarebbe in fase beta e non è ancora dichiarato in quale prossima versione dei sistemi operativi di Apple potrebbe vedere la luce. Apple ha già inserito alcune icone di uomini e donne che si tengono per mano, il colore della pelle è invece ancora quasi tutto dominato da tonalità chiare, eccetto alcune poche icone che mostrano caratteristiche come occhi a mandorle o turbante.
