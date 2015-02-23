Il robot Petit-Tomatan ti rifornisce di pomodori mentre corri
di Redazione
23/02/2015
Se siete dei corridori sapete che la banana è uno dei frutti più utili per recuperare le energie. Ed in effetti Dole ha presentato a scopi pubblicitari alla Maratona di Tokyo la super-banana comprensiva di activity tracker. Ma se invece di essere un venditore di banane siete un venditore di succo di pomodoro le cose potrebbero essere leggermente più complicate. Un pomodoro non si può portare al collo mentre si corre perché è molto probabile che la vostra maglietta arrivi al traguardo di un colore diverso da quello che aveva al momento della partenza. È anche un frutto complicato da mangiare durante la corsa, per gli stessi ovvi motivi. Per cui se siete un venditore di succo di pomodoro e volete inventarvi qualcosa per far vedere il vostro prodotto alla maratona di Tokyo dovrete inventarvi qualcosa di ancora più sensazionale della super-banana dotata di activity tracker. Così Kagome azienda giapponese produttrice di succo di pomodoro ha stretto un accordo con Maywa Denki azienda giapponese che fa della meccanica unita all'arte il suo punto di forza ed ha tirato fuori Petit-Tomatan un robot che ti rifornisce di pomodori mentre mangi. [youtube http://youtu.be/oUXj5bZcNaY] La trovata è chiaramente pubblicitaria e tende a mettere in mostra le proprietà antiossidanti del pomodoro. Così fra super-banane e robot fornitori di pomodoro la vecchia cara bottigliettà d'acqua sembra roba di un'altra epoca!
