Alla Maratona di Tokyo arriva la banana da corsa
di Redazione
23/02/2015
Ha fatto il proprio debutto ieri alla Maratona di Tokyo un nuovo wearable, e si tratta di un prodotto certamente diverso dal consueto. L'oggetto in questione prodotto dalla Dole Food Company è una banana tecnologica. La forma è esattamente quella di una semplice e classica banana ed in effetti è una normale banana persino commestibile, eccetto che sulla buccia appaiono evidenti alcuni led che tengono traccia della sessione di allenamento, compreso ovviamente il tasso di potassio. Che strana immagine vedere uno che corre con una banana addosso. Il particolare dispositivo è equipaggiato con una serie di sensori che raccolgono dati importanti come battito cardiaco e tempo sul giro, oltre a visualizzare eventuali incoraggiamenti inviati tramite twitter o dal sito ufficiale ufficiale di Wearable Banana da parte di propri sostenitori. Il sito mette a disposizione un apposito spazio per l'inserimento testuale per messaggi della lunghezza massima di 20 caratteri. Immancabile la funzione di condivisione della propria esperienza di sessione di corsa. Ovviamente si tratta di una trovata pubblicitaria di Dole che è sponsor della Maratona di Tokyio. La banana però è vera, commestibile e contemporaneamente anche dotata delle tecnologie di tracking delle attività di fitness di cui sopra. Certo non nasce già sugli alberi completa di circuiti elettronici. La banana viene sbucciata ed i sensori inseriti nella buccia. Quando la parte elettronica è pronta e funzionante si ricompone il tutto reinserendo la parte commestibile. Così gli atleti possono portare a spasso la propria banana da corsa e alla fine possono anche recuperare le energie addentandola! [youtube http://youtu.be/tzCrsuTRfmo]
